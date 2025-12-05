Elmano e Ciro empatam com 39% na Pesquisa Real Time Big Data

Foto: Samuel Setubal e Aurélio Alves ￼PESQUISA avaliou o desemprenho de pré-candidatos a governador do Ceará

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e o ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes (PSDB) lideram os cenários eleitorais para uma eventual disputa ao Governo do Ceará em 2026, segundo pesquisa de intenção de votos divulgada nesta quinta-feira, 4, pelo Instituto Real Time Big Data.

Em um dos cenários, a pesquisa, encomendada pela CNN Brasil, mostra Elmano e Ciro numericamente empatados, com 39% da preferência do eleitorado, cada. O senador Eduardo Girão (Novo) aparece na sequência, com 14% das intenções de voto.

Intenção de voto para o Governo (Cenário 1):

Elmano de Freitas (PT): 39% (+1)

Ciro Gomes (PSDB): 39% (+2)

Eduardo Girão (Novo): 14% (=)

Nulo/Branco: 4% (-2)

Não sabe/Não respondeu: 4% (-1)



Ao todo foram entrevistadas 1.200 pessoas, entre os dias 2 e 3 de dezembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95% e a pesquisa foi feita de forma estimulada.

Os valores entre parênteses sinalizam a comparação de desempenho com o que foi registrado na pesquisa anterior do mesmo instituto, divulgada em setembro deste ano.

Cenário com Roberto Cláudio



Um segundo cenário testado coloca o ex-prefeito Roberto Cláudio (União Brasil) na disputa. Nessa simulação, o governador Elmano aparece à frente, com 42% das intenções de voto, contra 26% de RC e 16% de Girão.

Intenção de voto ao Governo do Estado (Cenário 2):

Elmano de Freitas (PT): 42% (+1)

Roberto Cláudio (União Brasil): 26% (-1)

Eduardo Girão (Novo): 16% (=)

Nulo/Branco: 9% (=)

Não sabe/Não respondeu: 7% (=)

Cenário sem terceira candidatura

Em um terceiro cenário, foi simulada a disputa com Ciro e Elmano, mas sem a presença de uma terceira candidatura. Dessa forma, Ciro e Elmano aparecem tecnicamente empatados, mas com o ex-governador numericamente à frente do atual chefe do Executivo (44% x 42%).

Intenção de voto ao Governo do Estado (Cenário 3):

Ciro Gomes (PSDB): 44% (+1)

Elmano de Freitas (PT): 42% (=)

Nulo/Branco: 10% (=)

Não sabe/Não respondeu: 4% (-1)

Diferentemente da pesquisa anterior, a Real Time não incluiu Capitão Wagner (União Brasil) como possível candidato desta vez.