Elmano e Ciro empatam com 39% na Pesquisa Real Time Big Data

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e o ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes (PSDB) lideram os cenários eleitorais para uma eventual disputa ao Governo do Ceará em 2026, segundo pesquisa de intenção de votos divulgada nesta quinta-feira, 4, pelo Instituto Real Time Big Data.
Em um dos cenários, a pesquisa, encomendada pela CNN Brasil, mostra Elmano e Ciro numericamente empatados, com 39% da preferência do eleitorado, cada. O senador Eduardo Girão (Novo) aparece na sequência, com 14% das intenções de voto.
Ao todo foram entrevistadas 1.200 pessoas, entre os dias 2 e 3 de dezembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95% e a pesquisa foi feita de forma estimulada.
Os valores entre parênteses sinalizam a comparação de desempenho com o que foi registrado na pesquisa anterior do mesmo instituto, divulgada em setembro deste ano.
Um segundo cenário testado coloca o ex-prefeito Roberto Cláudio (União Brasil) na disputa. Nessa simulação, o governador Elmano aparece à frente, com 42% das intenções de voto, contra 26% de RC e 16% de Girão.
Em um terceiro cenário, foi simulada a disputa com Ciro e Elmano, mas sem a presença de uma terceira candidatura. Dessa forma, Ciro e Elmano aparecem tecnicamente empatados, mas com o ex-governador numericamente à frente do atual chefe do Executivo (44% x 42%).
Diferentemente da pesquisa anterior, a Real Time não incluiu Capitão Wagner (União Brasil) como possível candidato desta vez.