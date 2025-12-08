Evandro: "Tava na cara" que haveria crise entre Ciro e PL

Foto: FERNANDA BARROS Evandro Leitão durante mutirão da saúde bucal, no Posto de Saúde Luís Franklin

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), afirmou que o conflito entre lideranças do Partido Liberal (PL) e o ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PSDB) já era esperado e que não envolve a administração municipal ou o campo político que representa. Evandro comentou no sábado, 6, sobre a crise interna sem citar diretamente as articulações que levaram ao rompimento das negociações entre PL e Ciro.

"Mais dias, menos dias, as pessoas se revelam e estava na cara de que isso ia acontecer", declarou o prefeito durante mutirão de atendimento odontológico, no Posto de Saúde Luís Franklin, em Fortaleza. Segundo ele, as disputas entre lideranças do PL refletem alianças "circunstanciais" e movidas por "interesses contrariados".

O gestor reforçou que não pretende se envolver nas disputas internas da oposição. "A briga deixa lá para eles. Eles ficam brigando, enquanto eles estão brigando, nós estamos trabalhando, nós estamos nos planejando, nós estamos implementando políticas que transformam a vida das pessoas", disse.

Em tom de distanciamento do assunto, o prefeito defendeu que o foco da gestão municipal deve permanecer voltado às demandas da população.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), já havia comentado sobre o tema nos dias anteriores. Ele afirmou que a oposição não apresenta projeto para o Ceará e disse "não querer estar na pele" de Ciro, após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) declarar que, para se aliar com o ex-governador no Ceará, seria preciso "tapar o nariz".

Com informações de Kleber Carvalho



