Câmara de Eusébio elege nova mesa diretora para 2026

Foto: Bianca Mota/ Especial para O POVO Nova mesa legislativa da Câmara de Eusébio

A Câmara Municipal de Eusébio elegeu, na sessão desta segunda-feira, 15, a nova mesa diretora que comandará os trabalhos do Legislativo no exercício de 2026. A única chapa inscrita foi eleita por unanimidade dos 15 vereadores presentes e tomará posse em 1º de janeiro do próximo ano.



A chapa “O Poder Legislativo Sempre Forte” será presidida pelo vereador Fares Andrade Said Filho (PRD). Integram ainda a Mesa:

Roberto Rocha (DC) como 1º vice-presidente

Henrique do Timbú (PRD) como 2º vice-presidente

Dyexon Abreu (DC) como 1º secretário

Neila de Castro (DC) como 2ª secretária

Ednardo Masseno (DC) como 3º secretário.





A votação ocorreu de forma nominal, com manifestação favorável de todos os parlamentares. Após a proclamação do resultado, foi informado que os eleitos assumirão os cargos no início de 2026.

Continuidade e prioridades



Em entrevista ao O POVO, Fares Filho afirmou que pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido na Câmara, destacando a gestão do atual presidente Dyexon Abreu. Segundo ele, a próxima presidência terá como foco ampliar a participação popular, reforçar a transparência e dar mais agilidade à tramitação das matérias.

“Ele fez um excelente trabalho, deixou um legado e mostrou para que veio. A ideia agora é aprimorar o que já foi feito”, afirmou.



Ao se despedir da presidência, Dyexon avaliou positivamente o ano de 2025 e afirmou deixar o cargo com sentimento de gratidão pelo reconhecimento dos colegas e da população.



“Acredito que Fares dará continuidade aos trabalhos que viemos realizando aqui na câmara. Saio hoje de cabeça erguida, sabendo que fizemos um bom trabalho nesse ano na Casa”.



O atual presidente continuará na mesa diretora, agora como 1º secretário.

Registro da sessão



Durante a sessão, vereadores elogiaram a condução dos trabalhos legislativos ao longo de 2025. Um dos momentos que chamou a atenção ocorreu quando o vereador Ednardo Masseno fez um pronunciamento em plenário, após ter permanecido em silêncio durante praticamente todo o ano legislativo.



Em tom descontraído, após a fala, o presidente eleito Fares Filho comentou, entre risos e brincadeiras entre os parlamentares: “360 dias sem abrir a boca, mas hoje ele fala”.

