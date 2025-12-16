Ex-prefeita Rozário Ximenes, prima de Chiquinho e que denunciou Jr Mano, apoiará Eunício ao Senado

Foto: Reprodução/Instagram - Eunício Oliveira Ex-prefeita Rozário Ximenes e deputado Eunício Oliveira

O apoio público da ex-prefeita de Canindé Rozário Ximenes (Republicanos) à pré-candidatura do deputado federal Eunício Oliveira (MDB) ao Senado, anunciado no último domingo, 14, evidencia a corrida pela formação de alianças políticas para a disputa das duas vagas cearenses para o Senado nas eleições de 2026.

A ex-mandatária mantém ligações com outros dois nomes cotados para a indicação: ela é prima e correligionária de Chiquinho Feitosa, ex-senador e presidente do Republicanos Ceará; e foi responsável pela denúncia que levou à investigação contra o deputado federal Júnior Mano (PSB) por supostos desvios de emendas parlamentares em dezenas de municípios cearenses.

A manifestação pública de apoio a Eunício ocorreu via redes sociais, onde o emedebista publicou uma foto ao lado dela. “O apoio da ex-prefeita de Canindé à nossa pré-candidatura ao Senado fortalece nosso projeto. Uma conversa de confiança e compromisso. Gratidão pelo apoio, minha amiga. Seguimos juntos, trabalhando por Canindé e por um Ceará mais forte”, escreveu.

Nos comentários da publicação, Rozário ressaltou a trajetória política compartilhada entre ela e Eunício. “Sempre estive ao lado deste grande homem. E tudo que aconteceu foi de comum acordo. Temos história juntos na política e muitas parcerias. Ninguém nunca vai esquecer a faculdade de medicina em Canindé”, afirmou.

Parentesco e pré-candidaturas

O apoio declarado a Eunício contrasta com a posição de Rozário dentro do Republicanos. A ex-prefeita - prima de Chiquinho Feitosa - defendeu uma chapa com ambos em 2026. Em publicação no Instagram, ela defendeu que Eunício e Chiquinho disputem, juntos, as vagas.

“Uma tarde de sábado muito proveitosa ao lado do meu querido amigo, senador Eunício Oliveira, fortalecendo ainda mais a nossa parceria em busca de mais melhorias para o nosso amado Canindé. Em 2026 estamos juntos: Eunício Oliveira e Chiquinho Feitosa para senador”, escreveu.

Questionado sobre o apoio de Ximenes a Eunício, Chiquinho respondeu ao O POVO que a aliada disse que votaria nele e em Eunício.

"A prefeita Rozário é do meu partido. E segue a nossa orientação. Veja o que ela disse, é que votava em mim e no Eunicio. Como temos duas vagas, acredito que ela falou nesse sentido. Eu particularmente, pretendo ser candidato a senador na chapa do Governador Elmano", concluiu.

Chiquinho Feitosa foi suplente do senador Tasso Jereissati (PSDB) e assumiu o mandato em algumas ocasiões.

Denúncia

Além do parentesco com um pré-candidato, Rozário também figura no centro de outra frente de tensão na disputa pelo Senado. Em setembro de 2024, ela apresentou denúncia ao Ministério Público do Ceará (MPCE) apontando um suposto esquema de desvio e lavagem de dinheiro envolvendo emendas parlamentares.

A partir da representação, a Polícia Federal abriu investigação que envolve o deputado federal Júnior Mano (PSB), igualmente cotado para a disputa ao Senado. A denúncia também cita Bebeto Queiroz (PSB), ex-prefeito de Choró, que teve o mandato cassado e está foragido da Justiça há cerca de um ano.