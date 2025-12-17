Deputado da oposição instiga Camilo candidato contra Ciro em 2026

Foto: Junior Pio/Alece Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece)

Deputados de oposição no Ceará provocaram o ex-governador e atual ministro da Educação, Camilo Santana (PT), a se tornar candidato ao Governo do Ceará em 2026 no lugar do atual governador Elmano de Freitas (PT).

O deputado estadual Felipe Mota (União Brasil) discursou na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) nesta terça-feira, 16, e declarou: “Eu quero é o Camilo, eu não quero você (Elmano) não. Quero é o Camilo, que ele diz que é o dono do Ceará, eu quero é ele. Nós queremos enfrentar ele nas urnas. Se é você que tá ganhando, Camilo, é você que tem que enfrentar o Ciro aqui no Ceará”.

Durante a fala de Mota, o deputado estadual Sargento Reginauro (União Brasil) pediu aparte e elogiou as declarações do parlamentar. Outros nomes da oposição de outros partidos, sem incluir o Partido Liberal (PL), reiteraram o apoio à candidatura de Ciro Gomes (PSDB) para o pleito estadual em 2026, enquanto os deputados do PL ainda aguardam direcionamento da legenda estadual para recuperar aliança com ex-governador.

“O Ciro será candidato e com a vontade do povo virar para resolver o problema instalado nesse estado”, afirmou o deputado estadual Cláudio Pinho (PDT).

Em resposta às declarações da oposição, o deputado estadual De Assis Diniz (PT) reforçou a ideia de que o foco do governo deveria ser nas ações da gestão, e não em discussões eleitorais prematuras. "Nós não vamos cair na armadilha de fazer discussão agora. Nós vamos discutir a eleição na época das eleições", afirmou Diniz.

O líder do governo na Assembleia, deputado estadual Guilherme Sampaio (PT), afirmou que a oposição não apresenta um projeto, mas sim a “aliança da inveja com o rancor e o desejo de vingança”. Segundo ele, o grupo atuaria explorando o medo da população "através da espetacularização da violência nas redes sociais".

Em entrevista divulgada nesta semana, Camilo Santana negou qualquer intenção de se candidatar ao Palácio da Abolição. Em entrevista ao O Globo, Camilo disse que o governador Elmano de Freitas está conduzindo uma boa gestão e tem o direito de disputar a reeleição.

No entanto, ao ser questionado sobre uma possível disputa com Ciro Gomes (PSDB), o ministro afirmou que “a política é dinâmica” e que sua prioridade, no momento, era a escolha dos senadores. “Nossa preocupação agora é escolher os nossos senadores”, afirmou.

André Fernandes estuda apoio a Ciro Gomes após suspensão de aliança

O deputado federal André Fernandes (PL) estaria avaliando a viabilidade de uma aliança entre o PL e Ciro Gomes para o pleito de 2026. A decisão sobre se o partido apresentará uma candidatura própria ou continuará apoiando Ciro será tomada somente em 2026. Os planos pareciam encaminhados para uma candidatura de Ciro com apoio do PL, mas o cenário foi abalado após críticas da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) em evento no Ceará. Ela criticou tanto a figura de Ciro como a aproximação do PL com o ex-ministro.

Segundo a líder do PL na Alece, deputada estadual Dr.ª Silvana, a prioridade do partido é vencer a eleição, e a união com Ciro Gomes será considerada conforme a viabilidade política.

“Acho que o PL tem que desejar ganhar a eleição. Foi definido que o André Fernandes vai estudar o que é melhor para o nosso PL e, no momento adequado, só em 2026, nós vamos definir se o PL vai sozinho com uma candidatura própria ou se vai apoiar Ciro Gomes. Eu prefiro o sentimento popular, mas ele se baseia em pesquisas, baseado em pesquisa, em consultas, existe uma matemática da política”, explicou a deputada.