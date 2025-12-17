Prefeito mudará secretariado e poderá trocar também quem não será candidato

Foto: João Filho Tavares Prefeito Prefeito Evandro Leitao concede entrevista ao O POVO

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), projeta que seis ou sete secretários municipais deixarão a Prefeitura até o fim de março. Quem tiver intenção de ser candidato nas eleições do próximo ano precisa se desincompatibilizar até 4 de abril. Porém, deve haver substituição não apenas por razão eleitoral, mas também para ajustes administrativos.

"No final de março a gente deve estar fazendo uma reforma. Alguns (secretários) nós praticamente vamos ser obrigados, porque vão ter que se desincompatibilizar. Temos alguns dos nossos secretários que são pré-candidatos. E outros também nós vamos fazer alguns ajustes", afirmou o prefeito.

Em visita ao O POVO, Evandro citou secretários como Márcio Martins (Regional 2), Kátia Rodrigues (Regional 7), Idilvan Alencar (Educação), Osmar Baquit (Segov), Apollo Vicz (Proteção Animal) e Bispa Vanessa (Regional 9) entre os que deverão sair. Outros mais poderão se desincompatibilizar.

Para o prefeito, apesar da necessidade de mudança em alguns casos, devido à proximidade do período eleitoral, é natural que haja reformas no secretariado após o primeiro ano de gestão. "Acho que um ano e pouco (de gestão), é normal um ajuste na equipe para que a gente possa fazer as entregas. O ano de 2026, penso que será de mais entrega para nós, vamos ter mais dinheiro. Isso que eu espero", argumentou.

Questionado sobre os eventuais substitutos dos secretários que deverão deixar os cargos, o prefeito falou sobre a necessidade de equilibrar nomes técnicos e políticos.

"Vivemos num universo político, não é? Claro que o grande desafio é você fazer esse equilíbrio entre a questão política e a técnica. Tenho algumas áreas que não aceito, eu não posso me permitir influência política, por exemplo, a área da Saúde, a área da Educação e a área da Segurança", adiantou.

Evandro exaltou os nomes que comandam as pastas atualmente. "São pessoas extremamente técnicas. A área da educação é um agente político, sim, mas um cidadão extremamente técnico, que é o professor Idilvan. Deputado federal, mas um cara técnico, da área. Na saúde é a Dra. Riane, uma médica. Na segurança é o coronel Márcio. Então, essas áreas eu não posso permitir que tenham influência política", explicou.

O prefeito negou que o meio político não possa render bons nomes, mas ressaltou a tese do equilíbrio. "Não que a política não tenha bons quadros. Tem bons quadros, tem tanto que, por exemplo, professor Idilvan é um deles. Mas a gente tem que ter esse equilíbrio, para que a gente possa ter uma gestão equilibrada que consiga fazer as entregas".