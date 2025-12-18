Ranking mostra os melhores e os piores governadores do Brasil

Foto: Jose Cruz/Agência Brasil Governador Ronaldo Caiado

O instituto AtlasIntel divulgou os dados do Ranking dos Governadores Brasileiros em 2025, elencando a aprovação e a reprovação dos 27 governadores da unidades federativas.

O líder de aprovação é o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), com 80%; seguido pelo governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), com 69%; e Helder Barbalho (MDB), governador do Pará (66%), fechando o "pódio" dos que têm melhor avaliação.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tem 56% de aprovação, ocupando a 9ª colocação. Fechando o top 10 está o cearense, Elmano de Freitas (PT), com 55% de aprovação.

Aprovação do governador

Foram entrevistadas 200.980 pessoas. A margem de erro da pesquisa é de um a quatro pontos percentuais conforme o estado. O nível de confiança do levantamento é de 95%. Critérios de desempate são o percentual de desaprovação ou de respondentes que afirmaram "não sei", mesmo que governadores tenham aprovações iguais.

Além da aprovação individual de cada governador, a AtlasIntel mediu também a avaliação dos governos. Nesse quesito, o Governo de Goiás segue com a melhor percentual, tendo apenas 8% de avaliação negativa, 59% como ótimo ou bom e 33% regular.

Avaliação do governo

Entre a avaliação do governador e do governo há algumas disparidades, como o caso de Eduardo Riedel (PP), governador do Mato Grosso do Sul. Ele é aprovado por 65% da população, o quarto com melhor percentual, enquanto o governo está na 18ª colocação. Porém, a gestão não é má avaliada: 20% a consideram ótima ou boa, 16% péssima, mas 62% como regular.

No Pará, enquanto Helder Barbalho (MDB) é o terceiro mais bem avaliado como governador, a gestão dele fica em oitavo lugar. Já Mauro Mendes (União Brasil),do Mato Grosso, é o 15º em aprovação, mas tem o governo considerado 5º melhor.

Jorginho Mello (PL), de Santa Catarina, é o quinto em aprovação, mas o governo dele fica em terceiro. Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, fica em nono em aprovação pessoal, mas é sexto em avaliação do governo. O cearense Elmano é o 10º pessoalmente, mas o governo é o 7º. Fátima Bezerra (PT), 12ª como governadora, tem o governo em 9º lugar.

Por região, Helder Barbalho é o governador com a maior aprovação do Norte; Rafael Fonteles é o governador mais aprovado entre estados do Nordeste; Renato Casagrande (PSB), do Espírito Santo, é o que tem o maior índice no Sudeste; Ronaldo Caiado lidera no Centro-Oeste e Jorginho de Mello (PL), de Santa Catarina, é o mais bem avaliado no Sul do Brasil.

Além da taxa de aprovação, a pesquisa da Atlas possui o Índice de Desempenho de Governo (IDG), um dado que avalia os governadores de 0 a 100 em áreas da administração pública como segurança pública, saúde, educação, combate à pobreza, dentre outras.

Novidade no ranking, o IDG mede os principais atributos pessoais dos governadores. Avaliação ocorre em cinco categorias: carisma, competência, compromisso com o povo, liderança e firmeza. O índice é a média dos resultados obtidos em cada uma das categorias. A escala vai de 0 a 100.

Neste cenário, Caiado, Fonteles, Barbalho, Jorginho e Ratinho Júnior são os mais bem colocados. Ronaldo Caiado tem um IDG de 66, sendo o maior índice no quesito "firmeza". Já a maior pontuação de Fonteles (IDG de 59) são nos índices de "carisma" e "liderança".

Elmano tem índice parecido em todos os quesitos: 48 em carisma, 49 em competência, 52 em compromisso com o povo, 49 em liderança e 48 em firmeza. De zero a cem, o índice geral do governador cearense é 49.

Índice de imagem pública (IIP)

A AtlasIntel também avaliou os governos em 15 áreas específicas. Os governos de Goiás, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, Ceará, Paraíba, Piauí e Pará têm os melhores resultados na maioria das áreas analisadas. Rio de Janeiro, Alagoas, Maranhão e Pernambuco têm os piores índices.

O melhor resultado do governador cearense é em combate à pobreza, no qual fica em segundo lugar, atrás apenas de Jorginho Mello (PL), de Santa Catarina. No quesito educação, fica em terceiro, atrás de Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás, e do também petista Rafael Fonteles, do Piauí.

Já o pior resultado do governo cearense no ranking é em infraestrutura: uma oitava colocação. Em segurança pública, a administração estadual obtém o sexto lugar.

Índice de desempenho de governo (IDG) por área de governo

A pesquisa



POPULAÇÃO ALVO

População adulta brasileira

AMOSTRA

200.980 respondentes

METODOLOGIA

Recrutamento digital aleatório (Atlas RDR)

MARGEM DE ERRO DE ACORDO COM O TAMANHO DO ESTADO

1 a 4 pontos percentuais

NÍVEL DE CONFIANÇA DA MARGEM DE ERRO

95%

PERÍODO DE COLETA

6/10/2025 a 5/12/2025

Margem de erro para cada estado (pontos percentuais para mais ou para menos)