Sâmia Farias toma posse para novo mandato como defensora geral do Ceará

Foto: Zé Rosa Filho / Defensoria Pública do Ceará ￼SÂMIA Farias foi reconduzida ao cargo pelo governador Elmano de Freitas

A sessão solene em que Sâmia Farias foi reconduzida ao cargo de Defensora Pública Geral do Ceará, nesta quarta-feira, 17, foi marcada por discursos emocionados e planos para o próximo biênio. A solenidade de posse ocorreu sede da Defensoria, em Fortaleza, com a presença do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) e diversas outras autoridades.

A defensora agradeceu a presença de autoridades, amigos e aos dois filhos, que estavam no evento, não contendo a emoção em diversos momentos. "Nos últimos dois anos, atravessei dores que não cabem em discursos. A vida desarrumou a casa, desmontou as certezas, expôs rachaduras e me expôs a crescer no exato ponto em que tudo parecia cair", discursou a defensora.

Durante o discurso da defensora, o governador Elmano, responsável pela nomeação de Sâmia para a função, também se emocionou. O filho mais velho dela, Davi, subiu ao palco para abraçar a mãe e continuou ao lado de Sâmia durante o discurso. O governador não falou na solenidade, ele deixou a sede da instituição no fim do evento por conta de uma agenda em Brasília.

Atuação da Defensoria

Ao O POVO, Sâmia declarou que o grande objetivo da Defensoria é estar presente em todos os territórios, seja na Capital ou no Interior. “Temos esse desafio de levar para a população em situação de vulnerabilidade o acesso à Justiça, que se faz de forma gratuita através da Defensoria Pública”, declarou.

Para cumprir a meta, a defensora geral anunciou que o município de São Gonçalo do Amarante receberá uma sede da Defensoria em janeiro e que há planos de expandir para outros municípios. O governador anunciou, em outubro, a recondução de Sâmia para o biênio 2025/2027.

Uma lista tríplice foi enviada ao governo após eleição interna da Defensoria. Sâmia foi a segunda colocada na disputa interna, recebendo 192 votos dos 366 defensores e defensoras públicas aptos a votar. A escolha do governador independe da ordem definida pela votação interna, pois é prerrogativa do governador indicar quem assumirá a função.

Em seguida, no mês de novembro, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) aprovou a recondução de Sâmia para a função. A nomeação da defensora pública geral foi publicada no dia 19 de novembro, no Diário Oficial do Estado, confirmando o segundo mandato como defensora-geral.

