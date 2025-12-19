Aldigueri acredita em vitória de Elmano no 1º turno

Foto: Junior Pio/Alece O deputado estadual e presidente da Alece, Romeu Aldigueri, comentou sobre as eleições do ano que vem e avaliou atual cenário da oposição

O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Romeu Aldigueri (PSB), criticou o projeto da oposição e salientou a expectativa de que o governador Elmano de Freitas (PT) e o presidente Lula (PT) sejam reeleitos ainda no primeiro turno em 2026. O parlamentar também falou sobre os planos de se lançar para deputado federal no ano que vem.

Em almoço com a imprensa nesta quinta-feira, 18, o parlamentar considerou que o principal debate para o ano que vem vai ser a eleição. Aldigueri acredita que o governador Elmano de Freitas e o presidente Lula (PT) sejam reeleitos ainda no primeiro turno, avaliando que a atuação da direita está “completamente esfacelada”.

“O governador tem dois grandes eleitores no Ceará: Lula e Camilo. Quem vota Lula, vota Elmano. Além do maior governador de todos os tempos do Ceará, que é Camilo Santana, que faz um grande trabalho como ministro. E esses dois são eleitores de Elmano. Eu acredito, com toda tranquilidade e com a minha experiência política, que o governador Elmano é reeleito no primeiro turno e o presidente Lula é reeleito no primeiro turno, até porque a direita está completamente esfacelada com essa briga entre pré-candidatura de Tarcísio, pré-candidatura de Flávio Bolsonaro”, disse.

O presidente da Assembleia comparou o “projeto vitorioso” do atual governo com a “colcha de retalhos” da oposição, considerando um projeto “individualista, de rancor, de raiva”. O deputado estadual também chegou a mencionar o senador Cid Gomes (PSB) e relembrar o racha registrado entre o PT e o PDT em 2022.

“Cid Gomes sempre disse que estava do mesmo lado do mesmo projeto correto. Nós tínhamos uma governadora extremamente bem avaliada, vice-governadora, uma mulher honesta, fez uma revolução no estado que estava sentada na cadeira, que tinha o direito legítimo à reeleição. Política tem que ter fila. Nós não fizemos nada de errado, eles que quiseram tomar o poder pelo poder. E agora tentam se juntar com a direita radical, com a extrema direita radical, que governou essa nação por quatro anos”.

Ao relembrar o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado a 27 anos e três meses de prisão pela trama golpista, Aldigueri também disparou críticas.

“O governador Camilo durante quatro anos conseguiu se reunir com o ex-presidente Bolsonaro uma vez. O Lula já veio ao Ceará dez vezes e o Lula já foi a São Paulo dez vezes conversar com Tarcísio e foi conversar com o Cláudio Castro [...] Eles tiveram quatro anos no poder e não fizeram o pacto federativo funcionar. Se tivesse uma gestão mais exitosa que cuidasse das pessoas, nós não tínhamos tido 700 mil mortos. Se você for comparar com os outros, nós temos a maior taxa de mortalidade do planeta na pandemia. Foi um insucesso. É isso que a gente quer de volta para o país?”.



O deputado compartilhou que será pré-candidato a deputado federal e a esposa, Tainah Aldigueri, se lançará como pré-candidata à deputada estadual, com convites, inclusive, de filiação ao PSB.

“A nível de hoje, a decisão dos nossos líderes é nós sermos pré-candidatos a deputado federal pelo PSB e a minha esposa, Tainah, será pré-candidata à deputada estadual e o partido também vai decidir. Hoje, ela é filiada ao PT, mas há uma solicitação do senador Cid Gomes para ela ir para o PSB e os líderes vão decidir”.



Disputa ao Senado

Romeu Aldigueri comentou sobre a corrida para o Senado Federal no ano que vem. O presidente da Alece defendeu a reeleição de Cid Gomes, apesar do senador apoiar a candidatura do deputado federal Júnior Mano (PSB), mencionando que a candidatura de Cid é defendida por deputados estaduais e federais do partido.

“Ele é o idealizador do nosso projeto e ele é um homem de palavra, faz política por vocação. Ele é um nome de referência e engrandece a chapa do governador Elmano. Nada contra o deputado Junior Mano, que é meu amigo, que é um grande deputado, mas o próprio deputado Júnior Mano diz que se o senador Cid Gomes quiser ser candidato à reeleição é o direito natural dele, entendeu? A verdade é que todos os deputados estaduais e federais do PSB querem que o senador seja candidato à reeleição, que é bom para o partido e é bom para o nosso projeto”, declarou.

Questionado sobre o voto favorável de Cid e dos demais senadores do PSB no PL da Dosimetria, aprovado no Senado nessa quarta-feira, Aldigueri lamentou a decisão da Câmara Alta e afirmou que gostaria de entender qual acordo partidário foi realizado.

“Lamento a posição do Senado Federal. Sou a favor do Estado democrático de ireito, sou contra esse tema da dosimetria, mas não tive a oportunidade de falar com o senador do Cid, vou ligar para ele para perguntar, mas vi que foi uma decisão do partido. Quero até entender, porque os quatro senadores do partido votaram a favor. Eu quero entender qual foi o acordo partidário que foi feito, mas a minha posição pessoal continua a mesma, eu sou contra total”, apontou.

Balanço da Assembleia

Aldigueri também realizou um balanço da Assembleia Legislativa na última sessão do ano realizada nesta quinta. Neste ano, a Casa Legislativa completou 190 anos e, de acordo com os dados divulgados, foram feitas 473 sessões plenárias, 599 proposições aprovadas, 5.607 requerimentos, 844 reuniões realizadas nas comissões técnicas permanentes e 2.157 deliberações em reuniões ordinárias, extraordinárias e conjuntas.

O presidente também mencionou as ações feitas ao longo do ano, incluindo a criação do programa Ceará de Valores e do escritório Frei Tito de Alencar, e a liberação das galerias da Alece, fechadas desde a pandemia de Covid-19.