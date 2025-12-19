Guimarães diz que Elmano disputará a reeleição e que PT está preparado para derrotar Ciro

Foto: AURÉLIO ALVES Guimarães diz que Elmano é o candidato à reeleição, mesmo se Ciro for o candidato da oposição

O deputado federal José Guimarães (PT), líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, afirmou, durante um café da manhã em Brasília nesta quinta-feira, 18, que o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), será o candidato à reeleição em 2026, mesmo se o ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes (PSDB) for escolhido como candidato da oposição.

“Nosso candidato a governador do Ceará é o Elmano, para a reeleição. Tem todo tipo de fofoca, todo tipo de especulação. Ele (Elmano) tem o direito de ser candidato. E nós estamos preparados para ganhar a eleição, seja contra o Ciro ou seja contra qualquer outro candidato bolsonarista no Ceará. Nós vamos sentar e vamos debater”, disse o petista, ao ser perguntado pelo jornalista João Paulo Biage, correspondente do O POVO em Brasília.

A declaração de Guimarães reforça o recente posicionamento do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), de que Elmano irá disputar a reeleição no ano que vem. Nesta semana, Camilo disse que não seria candidato e que Elmano é o nome governista, mas ressaltou que a “política é dinâmica”. Declarações foram dadas ao jornal O Globo.

A fala rendeu especulações sobre uma possível mudança de nome para concorrer ao cargo pelo PT. Entretanto, pressionado sobre a afirmação de que a política é dinâmica, o ministro reforçou que Elmano figurará na cabeça da chapa governista para 2026.

Na última terça-feira, 16, deputados da oposição no Ceará provocaram Camilo, desafiando o ministro a se tornar candidato ao Governo em 2026 para medir forças contra Ciro. A base governista manteve o nome de Elmano e disse que iria focar no andamento da gestão.

Na entrevista ao o Globo, Camilo também destacou que o arco de alianças do PT no Ceará é muito grande, o que faz com que a principal preocupação para as eleições de 2026 sejam as duas vagas em disputa ao Senado e o processo de escolha dos nomes que disputam as indicações.

"Temos um arco de aliança muito grande e claro que tem pessoas no nosso partido que querem ser candidatos a senador, do próprio PT. Só que os nossos aliados chegam para a gente e dizem: 'Olha, o candidato a presidente já é do PT, nós vamos apoiar. O candidato a governador já é do PT, nós já vamos apoiar. Poxa, vamosdividir os espaços'".

Ontem, Guimarães reafirmou ser pré-candidato ao Senado Federal e garantiu que o PT faz questão que ele esteja na chapa.

“O [ministro da Casa Civil] Rui Costa fez uma apresentação ontem (na quarta), olha, fizemos muita coisa no Ceará. Eu tenho material de sobra pra fazer minha campanha para o Senado. O PT não abre mão da minha candidatura ao Senado. Lula ainda nem falou da minha candidatura e eu já apareci com 24% de intenção de voto. Não tem ninguém lá no Ceará mais comprometido com esse projeto do que José Guimarães”, disse.