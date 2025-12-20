Evandro é 12º em ranking dos prefeitos de capitais e gestão fica em 6º lugar

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Prefeito de Fortaleza Evandro Leitão (PT) está no seu primeiro ano de gestão

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), ficou em 12º lugar no ranking de prefeitos de capitais brasileiras. A pesquisa do instituto Atlas/Intel, divulgada nesta sexta-feira, 19, avalia o desempenho dos 26 chefes desses Executivos municipais. Evandro, único petista a chefiar uma capital no atual mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), registrou 52% de aprovação e 41% de desaprovação; 7% dos entrevistados não souberam responder ao serem questionados.

O líder do ranking é o prefeito de São Luís (MA), Eduardo Braide (PSD), com 82% de aprovação, 14% de desaprovação e 4% de quem não soube responder.

Veja ranking dos prefeitos de capitais:

1. Eduardo Braide (PSD), prefeito de São Luís (MA):

82% de aprovação;

14% de desaprovação;



4% não souberam responder.

2. Dr. Furlan (MDB), prefeito de Macapá (AP):

78% de aprovação;

16% de desaprovação;



6% não souberam responder.

3. Léo Moraes (Podemos), prefeito de Porto Velho (RO):

75% de aprovação;

7% de desaprovação;



17% não souberam responder.

4. JHC (PL), prefeito de Maceiá (AL):

73% aprovação;

16% de desaprovação;



11% não souberam responder.

5. João Campos (PSB), prefeito de Recife (PE):

64% de aprovação;

31% de desaprovação;



4% não souberam responder.

6. Eduardo Pimentel (PSD), prefeito de Curitiba (PR):

64% de aprovação;

23% de desaprovação;



13% não souberam responder.

7. Arthur Henrique (MDB), prefeito de Boa Vista (RR):

64% de aprovação;

29% de desaprovação;



7% não souberam responder.

8. Eduardo Paes (PSD), prefeito do Rio de Janeiro (RJ):

59% de aprovação;

31% de desaprovação;



10% não souberam responder.

9. Eduardo Siqueira (Podemos), prefeito de Palmas (TO):

59% de aprovação;

26% de desaprovação;



15% não souberam responder.

10. Bruno Reis (União Brasil), prefeito de Salvador (BA):

56% de aprovação;

30% de desaprovação;



14% não souberam responder.

Avaliação de governo

Já na avaliação de governo, a gestão do prefeito de Fortaleza aparece em 6º lugar, com 43% que consideram-na ótima ou boa; 23% acham regular e 32% avaliam como ruim ou péssima. Além disso, 1% não soube responder.

1. Eduardo Braide (PSD), prefeito de São Luís (MA):



72% consideram ótimo ou bom;



26% regular;



2% ruim ou péssimo;



1% não soube responder.

2. Léo Moraes (Podemos), prefeito de Porto Velho (RO):

60% consideram ótimo ou bom;



36% regular;



1% ruim ou péssimo;



3% não souberam responder.

3. Dr. Furlan (MDB), prefeito de Macapá (AP):

55% consideram ótimo ou bom;



39% regular;



6% ruim ou péssimo.

4. João Campos (PSB), prefeito de Recife (PE):



51% consideram ótimo ou bom;



29% regular;



21% ruim ou péssimo.

5. JHC (PL), prefeito de Maceió (AL):



46% consideram ótimo ou bom;



41% regular;



8% ruim ou péssimo;



5% não souberam responder.

6. Evandro Leitão (PT), prefeito de Fortaleza (CE):



43% consideram ótimo ou bom;



23% regular;



32% ruim ou péssimo;



1% não soube responder.

O levantamento ouviu 82.781 pessoas no País, por meio de recrutamento digital aleatório, entre os dias 6 de outubro a 5 de dezembro. A margem de erro varia entre um a cinco pontos percentuais, conforme a capital. O nível de confiança do levantamento é de 95%. Em Fortaleza, foram ouvidos 4.836 respondentes.

Desempenho de Evandro Leitão

O prefeito de Fortaleza é mais bem avaliado por mulheres (60,9%), pessoas entre 60 e 100 anos de idade (68,8%) e agnósticos ou ateus (69%), além de entre eleitores de Lula (91,2%).

Em nível educacional, os registros de aprovação são maiores entre os que cursaram até o ensino fundamental (62,4%). Evandro também desponta positivamente entre os que têm renda familiar de até R$ 2 mil (55,4%) e aqueles que possuem receita acima de R$ 10 mil (54,3%).

O petista enfrenta maior rejeição entre pessoas de 16 a 24 anos de idade (68,6%) e evangélicos (71,9%), além de eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro (89,1%).