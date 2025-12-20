Evandro é 12º em ranking dos prefeitos de capitais e gestão fica em 6º lugar

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), ficou em 12º lugar no ranking de prefeitos de capitais brasileiras. A pesquisa do instituto Atlas/Intel, divulgada nesta sexta-feira, 19, avalia o desempenho dos 26 chefes desses Executivos municipais. Evandro, único petista a chefiar uma capital no atual mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), registrou 52% de aprovação e 41% de desaprovação; 7% dos entrevistados não souberam responder ao serem questionados.
O líder do ranking é o prefeito de São Luís (MA), Eduardo Braide (PSD), com 82% de aprovação, 14% de desaprovação e 4% de quem não soube responder.
1. Eduardo Braide (PSD), prefeito de São Luís (MA):
2. Dr. Furlan (MDB), prefeito de Macapá (AP):
3. Léo Moraes (Podemos), prefeito de Porto Velho (RO):
4. JHC (PL), prefeito de Maceiá (AL):
5. João Campos (PSB), prefeito de Recife (PE):
6. Eduardo Pimentel (PSD), prefeito de Curitiba (PR):
7. Arthur Henrique (MDB), prefeito de Boa Vista (RR):
8. Eduardo Paes (PSD), prefeito do Rio de Janeiro (RJ):
9. Eduardo Siqueira (Podemos), prefeito de Palmas (TO):
10. Bruno Reis (União Brasil), prefeito de Salvador (BA):
Já na avaliação de governo, a gestão do prefeito de Fortaleza aparece em 6º lugar, com 43% que consideram-na ótima ou boa; 23% acham regular e 32% avaliam como ruim ou péssima. Além disso, 1% não soube responder.
1. Eduardo Braide (PSD), prefeito de São Luís (MA):
2. Léo Moraes (Podemos), prefeito de Porto Velho (RO):
3. Dr. Furlan (MDB), prefeito de Macapá (AP):
4. João Campos (PSB), prefeito de Recife (PE):
5. JHC (PL), prefeito de Maceió (AL):
6. Evandro Leitão (PT), prefeito de Fortaleza (CE):
O levantamento ouviu 82.781 pessoas no País, por meio de recrutamento digital aleatório, entre os dias 6 de outubro a 5 de dezembro. A margem de erro varia entre um a cinco pontos percentuais, conforme a capital. O nível de confiança do levantamento é de 95%. Em Fortaleza, foram ouvidos 4.836 respondentes.
O prefeito de Fortaleza é mais bem avaliado por mulheres (60,9%), pessoas entre 60 e 100 anos de idade (68,8%) e agnósticos ou ateus (69%), além de entre eleitores de Lula (91,2%).
Em nível educacional, os registros de aprovação são maiores entre os que cursaram até o ensino fundamental (62,4%). Evandro também desponta positivamente entre os que têm renda familiar de até R$ 2 mil (55,4%) e aqueles que possuem receita acima de R$ 10 mil (54,3%).
O petista enfrenta maior rejeição entre pessoas de 16 a 24 anos de idade (68,6%) e evangélicos (71,9%), além de eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro (89,1%).