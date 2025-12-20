Rancking dos prefeitos

Aprovação
1º Eduardo Braide
(São Luís, MA)
2º Dr. Furlan (Macapá, AP)
3º Léo Moraes
(Porto Velho, RO)
4º JHC (Maceió, AL)
5º João Campos
(Recife, PE)
6º Eduardo Pimentel (Curitiba, PR)
7º Arthur Henrique
(Boa Vista, RR)
8º Eduardo Paes
(Rio de Janeiro, RJ)
9º Eduardo Siqueira (Palmas, TO)
10º Bruno Reis
(Salvador, BA)
11º Abílio Brunini
(Cuiabá, MT)
12º Evandro Leitão (Fortaleza, CE)
13º Topázio Neto (Florianópolis, SC)
14º Emília Corrêa
(Aracaju, SE)
15º Silvio Mendes (Teresina, PI)
16º Lorenzo Pazolini (Vitória, ES)
17º Igor Normando
(Belém, PA)
18º Tião Bocalom
(Rio Branco, AC)
19º Cícero Lucena
(João Pessoa, PB)
20º Paulinho Freire
(Natal, RN)
21º Ricardo Nunes
(São Paulo, SP)
22º Sandro Mabel
(Goiânia, GO)
23º Sebastião Melo
(Porto Alegre, RS)
24º Álvaro Damião
(Belo Horizonte, MG)
25º David Almeida (Manaus, AM)
26º Adriane Lopes
(Campo Grande, MS)
