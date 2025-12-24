Moses se reúne com Rueda: "Agradeço a confiança"

Foto: Reprodução/Instagram: @mosesrodriguesoficial O deputado federal Moses Rodrigues, cotado para presidir a federação União Brasil e PP, com Antônio Rueda

Em meio ao crescimento da possibilidade de presidir a federação entre União Brasil e PP no Ceará, o deputado federal Moses Rodrigues (União Brasil) se reuniu com o presidente nacional do partido, Antônio Rueda, em Brasília. Um dia antes, ele esteve em agenda com o governador Elmano de Freitas (PT).

O parlamentar esteve junto ao seu pai, o prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues (União). Na legenda, ele afirmou que o encontro serviu para diálogo sobre prioridades e caminhos para o desenvolvimento do Ceará.

"Um encontro importante para fortalecer parcerias, discutir prioridades e buscar caminhos que contribuam para o desenvolvimento do nosso estado. Agradeço o carinho a confiança. Estamos juntos", declarou Moses.

Em disputa entre base e oposição, de um lado o bloco do União Brasil aliado do governador Elmano de Freitas reúne Fernanda Pessoa e Moses, cotados para presidir o partido e a federação no Estado, como mostrou a repórter Thays Maria Salles, do O POVO.

O deputado inclusive tem a promessa de ser indicado candidato a senador pelo arco governista caso comande a federação.

Do outro lado está Capitão Wagner, atual presidente da sigla, que deseja manter-se no bloco contrário ao PT no Ceará. Os ventos já estiveram mais favoráveis para a oposição.