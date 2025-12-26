Glêdson diz que perdeu a paciência com Elmano e aponta "politicagem"

O prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), afirmou que perdeu a paciência com o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT). O gestor classificou como "politicagem barata" a relação institucional entre o município e o Governo do Estado. A declaração foi dada em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri nessa quarta-feira, 24.

A fala ocorreu um dia após o lançamento do programa "VaiVem", em Juazeiro, quando Elmano declarou, durante discurso, que, "quando um não quer, dois não brigam", em referência indireta à relação com o prefeito, marcada por trocas de farpas.

Para Glêdson, a declaração foi uma alfinetada. "Acredito que sim. Ele não quer briga, e os assessores dele estavam brigando lá antes da entrada", comentou o chefe do Executivo de Juazeiro.

Apesar de o prefeito ter destacado que não deseja confronto político, ele ressaltou que continuará cobrando uma dívida que, segundo ele, o Governo do Estado tem com Juazeiro do Norte. "O Governo do Estado está devendo R$ 14,9 milhões ao povo de Juazeiro. Eu vou cobrar com todas as minhas forças até o fim. Minha paciência esgotou", disse.

￼O mandatário questionou ainda a falta de posicionamento do governador sobre a suposta dívida e criticou o que classificou como silêncio e falta de transparência. "O que é que lhe impede de pagar? Eu tenho absoluta certeza: politicagem barata", acrescentou. Ele enfatizou que há uma ação civil pública em andamento sobre o caso. Por fim, Glêdson avaliou que o governador foi mal orientado.

O prefeito então destacou que não participará mais de eventos de cunho político com o governador e sua equipe e que, para o ano de 2026, estará formalmente no campo de oposição ao governo estadual. Glêdson contou que o atual distanciamento não foi sua escolha inicial. De acordo com ele, houve tentativas anteriores de diálogo, mencionando que chegou a votar em aliados do governo.

"Eu me humilhei como nunca pelo povo de Juazeiro. Fiz acordo, votei no Camilo, votei no Fernando (Santana), eles têm um compromisso comigo e não cumpriram", cobrou, mirando nas lideranças do PT.

Ao ser questionado se existe a possibilidade de Juazeiro do Norte ou da região do Cariri ter um representante em uma chapa que eventualmente seja encabeçada por Ciro Gomes (PSDB), Glêdson esclareceu que não tem vontade de deixar a Prefeitura.

"Apesar da minha realização pessoal enquanto político, não tenho vontade de deixar a Prefeitura de Juazeiro do Norte de jeito nenhum, diante da missão que nós temos", respondeu. (colaborou Samira Ribeiro)