Bancada cearense no Congresso tem três suplentes em atividade

Segundo o site da Câmara dos Deputados, das 513 cadeiras existentes, 31 estão ocupadas por suplentes em dezembro de 2025. Três deles representam o Ceará.

Licenciados para ocupar cargos no Executivo, Eduardo Bismarck (PDT), secretário do Turismo do Ceará, e Idilvan Alencar (PDT), secretário da Educação de Fortaleza, deram lugar, respectivamente, a Leônidas Cristino (PDT) e Enfermeira Ana Paula (Podemos). A deputada foi eleita pelo PDT.

Pelo União Brasil, a deputada Fernanda Pessoa tirou licença de 120 dias, permitindo a posse de Vanderlan Alves (Republicanos), ex-vereador de Caucaia. Vanderlan disputou as eleições de 2022 pelo União Brasil, obteve 53.031 votos e ficou na primeira suplência.

O caso sinaliza um alinhamento estratégico com vistas a 2026. Fernanda Pessoa pretende disputar a reeleição para a Câmara Federal, enquanto Vanderlan Alves deve concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa.

Já o Senado conta com 81 parlamentares, três por unidade federativa. Atualmente, 11 suplentes exercem mandato na Casa.

Entre eles está a cearense Augusta Brito (PT), primeira suplente da chapa do Partido dos Trabalhadores, que ocupa a vaga do senador Camilo Santana (PT), licenciado para exercer o cargo de ministro da Educação no governo Lula (PT).

No Senado, o suplente assume quando o titular é nomeado ministro, governador, secretário estadual ou municipal de capital, chefe de missão diplomática temporária ou ainda em casos de licença médica

superior a 120 dias.

Diferentemente do que ocorre na Câmara dos Deputados, onde os suplentes são definidos pela ordem de votação dentro do partido ou coligação, no Senado os dois suplentes são escolhidos previamente na chapa.

A vaga pertence ao titular, sendo ocupada, em caso de afastamento, pelo primeiro suplente. O segundo só é convocado se o primeiro estiver impedido de assumir. (Marcelo Bloc)