Eunício diz que apoiará chapa governista, mas reforça vaga no Senado

Foto: Jane de Araújo/Agência Senado ￼EUNÍCIO Oliveira comanda o MDB do Ceará

O deputado federal Eunício Oliveira (MDB) disse ao O POVO nessa sexta-feira, 26, que o MDB quer espaço na chapa majoritária, indicando o nome dele para concorrer ao Senado.

O parlamentar, que é presidente estadual do partido, também afirmou que a sigla apoiará a chapa governista independentemente dos nomes presentes no grupo, mas que a prioridade do MDB é o Senado.

￼Eunício reiterou que foi escolhido pelo MDB nacional para ser o pré-candidato ao Senado no Ceará, pois o partido está focado em conseguir cadeiras na Câmara Alta e seu nome seria visto como competitivo pelos dirigentes nacionais.

"O MDB não vai tomar o lugar de ninguém da chapa", declarou, sustentando que sua indicação é vista como uma escolha estratégica do campo progressista para as eleições do ano que vem.

Segundo o parlamentar, a expectativa do MDB no Estado é ter os deputados federais Yury do Paredão (MDB) e Nelinho (MDB) reeleitos em 2026. A legenda apoiará também a atual vice-governadora e secretária da Proteção Social do Ceará, Jade Romero (MDB), caso ela queira se candidatar a deputada, tanto federal quanto estadual.

A fala de Eunício reforça o imbróglio na base governista sobre a indicação para as duas vagas ao Senado. A disputa pela indicação às cadeiras na chapa que vai para a reeleição de Elmano de Freitas acontece de maneira intensa.

Além de Eunício, aparecem como possíveis candidatos os nomes de Chagas Vieira (sem partido), Chiquinho Feitosa (Republicanos), Domingos Filho (PSD), José Guimarães (PT), Júnior Mano (PSB), Moses Rodrigues (União Brasil) e Luizianne Lins (PT), a única mulher entre os cotados.

A vice-governadora, entretanto, ainda não confirmou qual cargo pretende disputar de fato, nem se irá deixar o MDB para se filiar a outra legenda, de acordo com o parlamentar. "É muito importante a eleição dela para o partido e para o Estado", disse Eunício sobre a presença de Jade na sigla. O dirigente emedebista acrescentou que não foi informado sobre a possibilidade de Jade deixar o partido.

O cargo que a vice irá pleitear ainda é um mistério. Porém, Jade já confirmou que irá se desincompatibilizar da secretaria em abril para concorrer nas eleições gerais de 2026.

No sábado, 20, o governador Elmano de Freitas (PT) reuniu secretários no Palácio da Abolição, em Fortaleza, para um balanço da gestão.