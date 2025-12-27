Michelle diz que Bolsonaro se alimentou após cirurgia

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) afirmou, em sua rede social, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) conseguiu se alimentar e já realizou sessão de fisioterapia. A postagem foi ao ar às 12h45 dessa sexta-feira, 26.

"Meu amor conseguiu se alimentar e já fez a fisioterapia, graças a Deus", escreveu em seu Instagram. "Continuo passando longos períodos sem usar o celular, pois não é permitido permanecer com o aparelho no leito. À noite, responderei a todos com carinho", acrescentou.

Bolsonaro foi internado no Hospital DF Star, em Brasília, em 24 de dezembro, para a realização de uma cirurgia de herniorrafia inguinal bilateral. O procedimento foi concluído sem intercorrências na quinta-feira, 25, com duração de três horas e meia.

Michelle foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a estar presente no hospital como acompanhante. O magistrado determinou a vedação do uso de computadores, telefones celulares ou quaisquer dispositivos eletrônicos dentro do quarto. Além disso, determinou a fiscalização por dois policiais federais na porta.

O ex-presidente permanece no hospital para cumprir um período de recuperação de cinco a sete dias, sob cuidados pós-operatórios, como analgesia, fisioterapia motora e prevenção de trombose venosa. Os médicos vão avaliar na próxima segunda-feira se irão submeter o ex-chefe do Poder Executivo a um procedimento para tratar dos soluços. (Agência Estado)