Com Camilo de sobreaviso, 23 ministros devem deixar o governo para focar nas eleições

Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil ￼PRESIDENTE Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com os ministros

‘Ano novo, missão nova’. É com esse lema que mais de 20 ministros de Estado do governo Lula devem deixar as pastas para se dedicar às eleições de 2026. A debandada é necessária para quem deseja concorrer a cargos públicos, e o período de desincompatibilização - nome dado ao afastamento para fins eleitorais - segundo a lei, é de seis meses antes da data das eleições: ou seja, no dia 3 de abril, todos aqueles que desejam concorrer precisam deixar os ministérios.

O movimento é incentivado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Pré-candidato à reeleição, Lula vê nos ministros a possibilidade de palanques eleitorais nos mais diversos estados brasileiros. “Eu vou ficar muito feliz que aqueles que tiverem que se afastar, se afastem, e, por favor, ganhem o cargo que vão disputar. Não percam!”, pediu, em tom de brincadeira, Lula aos ministros.

Ao todo, 23 ministros devem se afastar dos cargos. Ricardo Lewandowski, responsável pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública não vai concorrer a nada e só quer descansar. Para ele, a missão na Esplanada foi cumprida. O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB-SP) pode seguir como nº 2 do país, caso tente a reeleição, mas precisará deixar a pasta que cuida do do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços.

Ainda não se sabe se o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT-SP), será candidato. O PT o pressiona para concorrer ao Governo de São Paulo, mas ele resiste. A sigla quer um candidato forte no maior estado do país para angariar mais votos para Lula. Outra ala do partido quer Haddad candidato ao Senado. “Ele vai concorrer ao que ele quiser”, cravou Edinho Silva, presidente do PT.

O PT também já pediu que Camilo Santana (PT-CE) se desincompatibilize do Ministério da Educação. A ideia é ter o ministro como um coringa: um possível substituto de Lula, caso ocorra algo que impossibilite o presidente de concorrer, ou um nome forte ao Governo do Ceará. É Camilo quem vai tomar essa decisão, algo que deve ocorrer em janeiro.

Para concorrer ao Senado, devem se afastar do Governo Federal os ministros Alexandre Silveira (PSD-MG), Carlos Fávaro (PSD-MT), Anielle Franco (PT-RJ), Marina Silva (Rede-SP), Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), Rui Costa (PT-BA), André Fufuca (PP-MA) e Simone Tebet (MDB-MS). Celso Sabino (sem partido-PA), que deixou o Ministério do Turismo em dezembro, também é postulante a uma cadeira na Casa da Federação.

Já os ministros que querem se eleger deputados federais são Luiz Marinho (PT-SP), Gleisi Hoffmann (PT-SC), Wolney Queiroz (PDT-PE), Sônia Guajajara (Psol-SP), André de Paula (PSD-PE), Waldez Góes (PDT-AP), Paulo Teixeira (PT-SP) e Jader Filho (MDB-PA).

Os ministros Renan Filho (MDB-AL) e Márcio França (PSB-SP) desejam concorrer aos governos dos respectivos estados. Já Sidônio Palmeira, que comanda a Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom), vai se afastar para comandar o marketing da campanha de Lula à reeleição.



Saídas do governo Lula

> Geraldo Alckmin (Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços) - Vice-presidente

Candidatos a governos estaduais

> Fernando Haddad (Fazenda)

> Camilo Santana (Educação) (Ventilado)

> Renan Filho (Transportes)

> Márcio França (Microempresas)

Candidatos ao Senado

> Alexandre Silveira (Minas e Energia)

> Carlos Fávaro (Agricultura)

> Anielle Franco (Igualdade Racial)

> Marina Silva (Meio Ambiente)

> Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos)

> Rui Costa (Casa Civil)

> André Fufuca (Esportes)

> Simone Tebet (Planejamento e Orçamento)

Candidatos à Câmara dos Deputados

> Luiz Marinho (Trabalho)

> Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais)

> Wolney Queiroz (Previdência)

> Sônia Guajajara (Povos Tradicionais)

> André de Paula (Pesca)

> Waldez Góes (Desenvolvimento Regional)

> Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário)

> Jader Filho (Cidades)