6 vereadores de Potiretama denunciam ameaças de morte

Foto: Divulgação redes sociais vereador Jozi Almeida (PP) Seis vereadores de Potiretama denunciam ameaças de morte e caso é investigado

Seis vereadores do município de Potiretama, a 253 quilômetros de Fortaleza, registraram boletim de ocorrência nesta terça-feira, 30, denunciando ameaças de morte relacionadas ao exercício do mandato parlamentar. O registro foi feito na Delegacia de Polícia Civil de Alto Santo, após os parlamentares relatarem episódios de intimidação ocorridos nos últimos dias.

De acordo com os relatos apresentados à Polícia, as ameaças teriam surgido após ações de fiscalização realizadas pelos vereadores envolvendo contratos e serviços prestados à administração municipal. As intimidações teriam sido repassadas por meio de comentários, ligações telefônicas e áudios que circularam na cidade.

Os parlamentares informaram que, em uma das situações narradas no boletim, houve menção à contratação de terceiros para a prática de crimes, sem que todos os possíveis alvos fossem citados nominalmente. Diante do conteúdo das mensagens, o grupo decidiu formalizar a denúncia e solicitar providências das autoridades.

Em depoimento, os vereadores afirmaram que as fiscalizações tiveram como objetivo o cumprimento das atribuições legais do Legislativo municipal. Eles também relataram preocupação com a própria segurança e com a de familiares, destacando que permanecem atuando de forma conjunta enquanto aguardam o avanço das investigações.

A Polícia Civil do Ceará informou que o caso está sob investigação e que foi instaurado procedimento para apurar os fatos relatados. A apuração busca esclarecer a origem das ameaças e identificar eventuais responsáveis pelas mensagens atribuídas aos episódios denunciados.

Após a repercussão do caso, entidades e partidos políticos se manifestaram. A União dos Vereadores e Câmaras do Estado do Ceará divulgou nota de repúdio às ameaças, enquanto o PSD Ceará declarou solidariedade aos parlamentares citados, defendendo a apuração dos fatos pelos órgãos competentes.