Bolsonaro faz novo procedimento após crise persistente de soluços

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil BOLSONARO está internado

O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro segue internado no Hospital DF Star, em cuidados pós-operatórios de herniorrafia inguinal bilateral, de acordo com informações do boletim médico divulgado na tarde desta terça-feira, 30.

O ex-chefe do Executivo passou por um terceiro procedimento para amenizar o quadro de soluços recorrentes e fará uma endoscopia digestiva alta nesta quarta, 31, para avaliação do refluxo, informou a equipe médica. Ainda de acordo com a nota divulgada pelos médicos que conduzem o tratamento, Bolsonaro segue em fisioterapia respiratória, terapia de CPAP noturno e medidas preventivas para trombose no hospital.

Mais cedo, o ex-presidente havia sido encaminhado ao centro cirúrgico para um novo procedimento, visando amenizar o quadro recorrente de soluços. A informação foi divulgada pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro em sua conta no Instagram.

Este foi o terceiro bloqueio anestésico do nervo frênico ao qual Bolsonaro é submetido desde que passou por cirurgia recente. O primeiro procedimento foi realizado no sábado, 27, após uma crise intensa de soluço na noite anterior, que provocou dificuldades para dormir. Na ocasião, o bloqueio foi feito no lado direito do nervo.

Na segunda-feira, 29, foi realizado um novo procedimento para o bloqueio, desta vez direcionado ao lado esquerdo. Também houve a complementação do bloqueio realizado do lado direito. Já nesta terça, houve uma complementação do bloqueio dos nervos bilaterais. Jair Bolsonaro passou por uma cirurgia no dia 25 de dezembro e por outros procedimentos para corrigir o quadro recorrente de soluços.

O ex-presidente poderá ter alta no dia 1º de janeiro, segundo a última previsão médica dada na tarde de segunda-feira. Após a alta, ele retornará à superintendência da Polícia Federal, onde cumpre pena de 27 anos e três meses.