Elmano manda recado para faccionados: "Se enfrentar a polícia, será a perda da vida"

Foto: FERNANDA BARROS ￼GOVERNADOR do Ceará tem endurecido discursos contra o crime organizado

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), afirmou, em evento nesta terça-feira, 30, que se “pessoas que participam de facções” enfrentarem policiais no Estado, “será efetivamente a perda da vida”. A fala do petista é um recado a integrantes de grupos criminosos que atuam no Estado.

“E essa será a resposta permanente do Estado do Ceará e cada vez mais contundente de podermos garantir que pessoas que participam de facções o lugar delas no Ceará é na prisão, e se enfrentar a polícia será efetivamente a perda da vida, como aconteceu ontem”, afirmou.

Elmano se referiu a um confronto ocorrido na segunda-feira, 29, no distrito de Uiraponga, em Morada Nova, onde dois suspeitos morreram em confronto com a Polícia Militar (PMCE). O governador classificou a atuação policial como “correta, segura, profissional e rígida como deve ser”.

A declaração foi feita durante o evento de entrega de 82 novos fuzis de última geração e 15 drones para todos os batalhões da Polícia Militar, além da previsão de chegada de 136 viaturas blindadas a partir de janeiro de 2026. O investimento foi de, aproximadamente, R$ 1,5 milhão, com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública.

O evento teve a presença do secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá, e do comandante-geral da PMCE, coronel Sinval Sampaio. O governador tem endurecido o discurso de combate às facções criminosas no Estado nos últimos meses.

Anteriormente, Elmano já havia dito que a política do Estado iria "derrotar todos os grupos criminosos".

Nesta terça, Elmano fez um balanço, considerado positivo, do aumento de prisões, destacando o aumento da população carcerária em 4.000 presos. “Estamos, em 2025, com 4.000 presos a mais no sistema prisional, com mais de 25.000 presos (no total). Começamos esse ano com 21.000 presos no Ceará. Tudo isso é trabalho desses profissionais de segurança. Estamos prendendo como há muito tempo não se vê no Ceará, enfrentando crime com muita força”.

Ele acrescenta: “Mas sabendo que temos que dar mais condições às forças de segurança e mais parceria com o Poder Judiciário para podermos prender esses criminosos e que eles continuem presos para poder efetivamente a população viver em tranquilidade”.

Em outubro, o governador parabenizou a Polícia Militar por operação realizada no município de Canindé, localizado a cerca de 120 quilômetros de Fortaleza. Na época, Elmano destacou que, apesar da troca de tiros registrada, nenhum policial morreu e nenhum “inocente” foi atingido durante a operação.

“Nenhum policial morto. Nenhum inocente alvejado. A população protegida”, escreveu nas redes sociais.

A ação policial resultou na morte de sete suspeitos, ainda não identificados, que integravam a facção criminosa Comando Vermelho (CV). A operação recebeu apoio do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL). Na mesma semana, Castro autorizou uma megaoperação contra o CV, que resultou na morte de mais de 120 pessoas no Rio.

Em novembro deste ano, Elmano utilizou novamente as redes sociais para destacar que a determinação à polícia é de “ir cada vez mais para cima das facções com a força que for necessária” para combater as ações criminosas. "Quem ameaçar nossa população deve receber resposta à altura, dentro da lei. Nossas tropas terão sempre meu apoio nessa luta”, escreveu à época.

