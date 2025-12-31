Prefeitos tiram licenças de fim de ano e municípios são comandados por interinos

Foto: Thais Mesquita em 20/08/2020 e Luiz Queiroz/Especial para O POVO em 10/2024 ￼FIM de ano tem mudanças no comando de cidades do interior do Ceará

A chegada do fim do ano representa um período de descanso para parte da população brasileira. Em alguns casos, esse recesso também alcança a classe política. No Ceará, prefeitos e prefeitas tiraram licença durante as festas de fim de ano, deixando a administração municipal sob responsabilidade de vice-prefeitos ou de presidente de Câmara municipal.

Entre os municípios com mudanças em vigor estão: Sobral, Tauá e Forquilha. Veja caso a caso abaixo.

Embora não tenha deixado claro na comunicação oficial publicada nas redes sociais, o prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues (União Brasil), viajou com a família para os Estados Unidos, mais especificamente para Orlando, na Flórida.

Durante a ausência do prefeito, o município passa a ser comandado pela vice-prefeita Maria Imaculada Dias Adeodato (MDB), que assume o cargo pela primeira vez.

“Durante o período em que estarei ausente, quem assume interinamente a Prefeitura de Sobral é minha amiga e vice-prefeita Dra. Imaculada. Uma parceira comprometida, preparada e que dará continuidade, com responsabilidade e dedicação, a todas as ações e projetos do nosso município”, escreveu Oscar nas redes sociais, na última segunda-feira, 29, sem informar até quando ficará ausente.

No município de Tauá, o comando do Executivo será assumido interinamente pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Chico Neto (PSD).

Nas redes sociais, a prefeita Patrícia Aguiar (PSD) publicou, no último dia 24 de dezembro, uma mensagem desejando boa sorte ao colega. “Desejo boa sorte ao prefeito em exercício, o presidente da Câmara Municipal, Chico Neto. Parabéns”, escreveu.

Patrícia Aguiar, mãe da vice-prefeita de Fortaleza, Gabriella Aguiar (PSD), ficará afastada do cargo até o dia 2 de janeiro. A vice-prefeita de Tauá, Maria de Fátima Veloso (PSD), também estará viajando no período. Diante das ausências simultâneas, a legislação determina que o comando do Executivo municipal seja exercido, de forma interina, pelo presidente da Câmara Municipal.

Outro chefe do Executivo municipal que se licenciou foi Edinardo Filho (PSB), prefeito de Forquilha. Na última sexta-feira, 26, ele informou nas redes sociais que tiraria alguns dias de descanso com a família.

“A Câmara irá comunicar a vice-prefeita, que assumirá todas as responsabilidades do município durante o período em que estarei ausente, mas logo em breve estou de volta. Na outra semana já estou aqui”, afirmou.

O fato que chama atenção é que a vice-prefeita, Bruna Frota (Republicanos), não mantém mais alinhamento político com o prefeito.

Em agosto, Edinardo Filho comentou publicamente sobre o rompimento. “Ela escolheu o caminho dela, e eu seguirei o meu. Um caminho de quem acredita no projeto e na transformação da cidade de Forquilha”, disse à época, em entrevista a veículos de comunicação locais.

O prefeito de Massapê, Ozires Pontes (PSDB), sofreu uma convulsão durante um voo que partia de São Paulo com destino aos Estados Unidos. Ele viajava com a família. O episódio ocorreu na última quinta-feira, 25, e foi relatado pelo próprio gestor nas redes sociais.

Na ocasião, Ozires informou que retornaria a Massapê e avaliaria um novo momento para se ausentar da prefeitura e realizar a viagem. “Não é um problema, porque a gente tem uma equipe muito boa. Tenho meu vice-prefeito, em quem confio, que é muito dedicado”, afirmou, referindo-se a Luiz Carlos Carneiro Frota (PP).