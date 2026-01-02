Bolsonaro deixa hospital após 8 dias internado e retorna à prisão na PF

Foto: Sergio Lima/AFP ￼JAIR Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses por trama golpista

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu alta médica ontem, 1°, e deixou o Hospital DF Star, em Brasília, pouco depois das 18h40. O ex-chefe do Executivo retornou à sede da Polícia Federal (PF), também na capital federal, para seguir cumprindo a pena de 27 anos de prisão a que foi condenado pelo golpe de Estado gestado em seu governo, após as eleições presidenciais de 2022.

Bolsonaro deixou o hospital em uma viatura descaracterizada da PF. Minutos antes, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro (PL) também deixou o local. O veículo foi acompanhado por batedores da Polícia Militar do Distrito Federal.

Bolsonaro foi internado no Hospital DF Star na véspera de Natal, com aval de Moraes, para passar, no dia seguinte, por sua oitava cirurgia desde 2018, quando sofreu o atentado a faca durante a campanha eleitoral. A intervenção cirúrgica visava tratar de uma hérnia inguinal. O ex-presidente também passou por uma série de procedimentos em seu nervo frênico, com o objetivo de amenizar as crises recorrentes de soluços que tem sofrido.

Anteriormente, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou um novo pedido de prisão domiciliar humanitária ao ex-presidente. Ao avaliar a solicitação, o ministro Alexandre de Moraes considerou que a defesa não apresentou "fatos supervenientes que pudessem afastar" as razões para sua manutenção em regime fechado.

O ministro também destacou que, diferentemente do alegado pela defesa, a condição de saúde de Bolsonaro não se agravou e que, pelo contrário, houve um "quadro clínico de melhora dos desconfortos que estava sentindo, após a realização de novas cirurgias eletivas".

Moraes destacou ainda que que todas as prescrições médicas indicadas como necessárias podem ser integralmente realizadas na Superintendência da PF e “sem qualquer prejuízo à saúde do custodiado, uma vez que, desde o início do cumprimento de pena, foi determinado plantão médico 24 horas por dia”. A decisão reforça também que permanece autorizado acesso integral dos médicos de Bolsonaro, incluindo um fisioterapeuta, e a "entrega de comida produzida por familiares”.

Os advogados do ex-presidente alegam "risco concreto de agravamento súbito do estado de saúde" do ex-mandatário, de 70 anos. A hospitalização, na véspera do Natal, foi a primeira saída de Bolsonaro desde que foi preso. A defesa argumenta que o quadro clínico piorou desde que o STF rejeitou um pedido similar de prisão domiciliar humanitária há algumas semanas. Os médicos afirmam que, além do quadro de crise de soluço, Bolsonaro sofre de apneia do sono severa, gastrite, esofagite e outras sequelas da facada.