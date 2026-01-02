Jornal britânico Financial Times aposta na vitória de Lula nas eleições de 2026

Foto: Ricardo Stuckert / PR Presidente Lula

O jornal britânico Financial Times (FT), especializado em economia e finanças, apontou como uma de suas apostas a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de outubro de 2026 no Brasil. A lista possui 20 previsões de véspera do Réveillon para o ano seguinte.

Segundo a previsão do FT, o atual presidente deve se beneficiar do bom momento econômico do Brasil e de "gols contra" da direita bolsonarista. A previsão do jornal é de que Lula será reeleito por ter enfrentado o tarifaço de Donald Trump e por ter conquistado bons resultados econômicos.

O periódico destacou que "gols contra da direita do Brasil também estão ajudando. Alguns políticos conservadores pediram sanções dos Estados Unidos para punir o Brasil pelo julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe, mas a estratégia saiu pela culatra, já que Lula mobilizou a nação em torno dele". O jornal mencionou ainda a possível candidatura de Flávio Bolsonaro.

A publicação também citou a saúde de Lula, que passou, há um ano, por uma cirurgia de emergência na cabeça. Entre as previsões, o veículo apontou que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, não irá desistir da ocupação da região de Donbass (no leste do país) como parte do acordo de paz em discussão com a Rússia. Listou ainda a derrota dos republicanos nas eleições do Congresso americano em novembro e que a "bolha" de Inteligência Artificial vai derreter no mercado de ações, com grandes perdas. Nas previsões do último ano, o jornal errou sete das 20 apostas.

Na contramão da previsão do FT, um editorial publicado pela revista britânica The Economist, analisa que Lula não deveria disputar um novo mandato em 2026 por causa da idade do presidente, que completou 80 anos em 2025. Segundo a publicação, candidatos com mais de 80 anos representam "riscos elevados" para a estabilidade política e institucional, mesmo quando são experientes e populares.