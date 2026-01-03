Choró empossa mesa da Câmara e reconduz prefeito interino, com titular foragido e vice cassado

Foto: Samuel Setubal ￼PREFEITO interino de Choró, Paulinho (PSB)

A Câmara Municipal de Choró, município localizado a 148,6 quilômetros de Fortaleza, empossou na quinta-feira, 1°, a nova mesa diretora da Casa para 2026. Em sessão solene, o vereador Paulo George (PSB), o Paulinho, foi reconduzido como presidente do Legislativo e também como prefeito interino. Ele já estava na função na Prefeitura, em função do afastamento do titular e do vice. Ao assumir o novo mandato, ele foi novamente empossado interinamente no Poder Executivo municipal. Com isso, a vereadora Joana do Carvão (PSB), vice-presidente da Casa, assumiu interinamente a Presidência da Câmara.

Os vereadores elegeram Paulo George, Joana do Carvão e Chico Sá (PRD) para os cargos de presidente, vice-presidente e 1º secretário da Câmara, respectivamente, com oito votos cada.

Logo após a votação, foi realizada a posse de Paulo George como prefeito interino do Município. Em discurso, ele agradeceu aos colegas por mais uma vez o reconduzirem à presidência da Casa e relembrou o período em que passou a frente do Município. O vereador também agradeceu o apoio e compreensão da população diante da situação de instabilidade vivida pelo Município no último ano.

“Aqui é uma Casa formada por três partidos e respeito demais a democracia, nós temos que respeitar. Eu assumi, 2025, uma Prefeitura, tive a primeira experiência de assumir como prefeito interino e foi uma missão árdua [...] Uma experiência nova de assumir um segundo mandato, um segundo ano interinamente, pode ter certeza que não será fácil também”, disse.

Paulinho já ocupava o cargo temporariamente, substituindo o prefeito eleito em 2024, Carlos Alberto Queiroz Pereira, conhecido como Bebeto de Choró (PSB). A população de Choró não vê Bebeto há mais de um ano e o político segue foragido desde de dezembro de 2024, quando a Polícia Federal cumpriu mandado de prisão preventiva, na Operação Vis Occulta.

Em agosto de 2025, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará manteve, por unanimidade, a cassação do diploma do prefeito e do vice-prefeito Bruno Jucá Bandeira, por abuso de poder político e econômico durante o período eleitoral de 2024. Com isso, ficou determinada a realização de nova eleição na cidade, porém ainda não há data definida.

Mudanças em outros municípios

No município de Apuiarés, localizado a 106 quilômetros da Capital, a nova mesa diretora também foi definida. Em sessão nesta sexta, 2, os vereadores Bôa Sorvete (PDT) e Manuel Noquinha (PSB) tomaram posse como presidente e vice-presidente da Casa Legislativa; Zé Lessa (PDT) e Dona Teuma (PSB) assumiram os cargos de 1º Secretário e 2ª Secretária.

Também nesta sexta, a Câmara Municipal de Tauá empossou os vereadores da nova mesa diretora. O vereador Luis Alves (PSB) assume como novo presidente da Casa; Helder Castelo (PSB) é o 1º vice-presidente; Chico Neto (PSD) é o 2° vice-presidente, enquanto os vereadores Luiz André (MDB) e Érico Lima (PSD) são o 1º e 2º secretários, respectivamente.

Na quinta-feira, 1°, foi realizada a posse da nova mesa diretora da Câmara Municipal de Eusébio, que comandará os trabalhos do Legislativo. Em dezembro de 2025, a única chapa inscrita foi eleita por unanimidade, com os votos dos 15 vereadores presentes.

A chapa “O Poder Legislativo Sempre Forte” será presidida pelo vereador Fares Andrade Said Filho (PRD). Integram ainda a Mesa os vereadores Roberto Rocha (DC), como 1º vice-presidente; Henrique do Timbú (PRD), como 2º vice-presidente; Dyexon Abreu (DC), como 1º secretário; Neila de Castro (DC), como 2ª secretária e Ednardo Masseno (DC), como 3º secretário.