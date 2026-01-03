PF ordena retorno imediato de Eduardo Bolsonaro a cargo no RJ e ele pode ser punido se não voltar

Foto: EVARISTO SA / AFP ￼EDUARDO Bolsonaro já perdeu o mandato de deputado por faltas

A Polícia Federal (PF) determinou nessa sexta-feira, 2, que o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro retorne imediatamente ao exercício do cargo efetivo de policial federal. Ato publicado no Diário Oficial da União (DOU) declara a cessação do afastamento para o cumprimento do mandato eletivo a partir de 19 de dezembro de 2025 e determina que Eduardo volte à sua lotação de origem, o Estado do Rio de Janeiro.

Eduardo Bolsonaro mora nos Estados Unidos desde março do ano passado. Em dezembro, a mesa diretora da Câmara dos Deputados cassou o mandato dele. A cassação ocorreu porque o parlamentar deixou de comparecer a, pelo menos, um terço das sessões deliberativas da Câmara na sessão legislativa.

A ausência injustificada do ex-deputado federal ao cargo de escrivão que ocupava na Polícia Federal (PF) antes de se eleger à Câmara dos Deputados poderá resultar na adoção de medidas administrativas e disciplinares contra o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Procurado, Eduardo Bolsonaro não se manifestou.

Pela legislação, servidores públicos podem ser demitidos, entre outros motivos, em caso de abandono de cargo. Nesse contexto, a PF poderá instaurar um processo administrativo disciplinar caso entenda que Eduardo esteja ausente de suas funções sem justificativa legal.

O ato, assinado pelo diretor de Gestão de Pessoas substituto da PF, Licínio Nunes de Moraes Netto, determinou o retorno imediato do ex-deputado ao exercício do cargo. A corporação declarou a cessação do afastamento de Eduardo, após a cassação do mandato parlamentar, em 18 de dezembro. Com isso, a licença concedida para o exercício do mandato eletivo perdeu efeito. Segundo o ato declaratório, o retorno tem "fins exclusivamente declaratórios e de regularização da situação funcional".

Eduardo vive no Texas, nos Estados Unidos, desde março de 2025. À época, licenciou-se do mandato na Câmara para articular junto à Casa Branca a imposição de sanções ao Supremo Tribunal Federal (STF), em razão das investigações que envolvem seu pai.

O prazo da licença parlamentar expirou em julho, quando suas ausências nas sessões da Câmara passaram a ser computadas. Em 9 de dezembro, o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que o então deputado havia atingido o número "suficiente" de faltas para a perda do mandato. A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados confirmou a cassação em 18 de dezembro.

Eduardo ocupou o cargo de escrivão da PF entre 2010 e 2014, tendo atuado em unidades de Guajará-Mirim (RO), Guarulhos (SP), São Paulo e Angra dos Reis (RJ), antes de tomar posse como deputado federal, segundo sua biografia no site da Câmara. Ele é formado em direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Bolsonaro e irmão acertam a quadra da Mega da Virada

Irmão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o pré-candidato a deputado federal Renato Bolsonaro (PL-SP) afirmou que os dois acertaram a quadra da Mega da Virada em um bolão da família. O valor da quadra é de R$ 216,76 e será dividido entre os participantes do bolão.

"Esse ano fizemos o bolão em três, e não podia deixar meu irmão (Jair, que está preso) de fora", escreveu no Instagram. No jogo, Renato apostou no 22, número do PL, partido do ex-presidente, mas a dezena não foi sorteada. Dessa vez não saiu 22, mas em 2026 pode anotar que o 22 vai ganhar."

Entre as dezenas sorteadas está o 13, número de urna do Partido dos Trabalhadores (PT). Em publicação no Instagram, Renato disse que sempre organiza a aposta com o irmão, o cunhado e um outro homem. Renato afirmou ainda que o grupo também havia acertado a quadra no ano passado.

A Caixa Econômica Federal realizou na quinta-feira, 1º, o sorteio da Mega da Virada 2025. O concurso 2955 teve prêmio total de R$ 1.091.357.286,52, o maior já anunciado pelas Loterias Caixa. As dezenas sorteadas foram 59, 21, 32, 13, 33 e 09. A quadra do bolão da família Bolsonaro foi composta pelos números 13, 21, 32 e 59. No total, 308.315 bilhetes marcaram a quadra.

No mesmo dia do sorteio, Jair Bolsonaro recebeu alta médica, deixou o Hospital DF Star e voltou à Superintendência da Polícia Federal em Brasília.

Irmão mais novo de Jair Bolsonaro, Renato recebeu do PL a tarefa de manter viva a força da legenda no Estado de São Paulo. O partido decidiu antecipar a pré-campanha dele e escalou um marqueteiro exclusivo para ele. Das oito eleições que disputou, Renato venceu apenas uma, para vereador em Praia Grande, há quase três décadas. (Agência Estado)

Moraes libera visitas dos filhos a Bolsonaro sem aval prévio

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes decidiu, nessa sexta-feira, 2, flexibilizar as regras para visitas familiares ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), dispensando a exigência de autorização prévia para a entrada dos filhos.

Com validade permanente, o despacho autoriza os encontros com Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Carlos Bolsonaro (PL-SC), Jair Renan Bolsonaro (PL-SC) e Laura Bolsonaro, a caçula

do ex-presidente.

As visitas estão restritas às terças e quintas-feiras, entre 9 e 11 horas, com duração máxima de 30 minutos. A decisão também fixa o limite de dois familiares por dia, com a determinação de que os encontros

ocorram separadamente.

Na prática, os horários já vinham sendo utilizados, mas cada visita precisava ser analisada e liberada individualmente pelo ministro. No mês passado, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro obteve autorização nos mesmos termos.

Bolsonaro voltou à Polícia Federal na quinta-feira, depois de passar uma semana internado para a realização de procedimentos médicos. Ele cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão, imposta por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes. (Agência Estado)