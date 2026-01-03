Prefeito de Salitre está internado na UTI

Foto: Instagram @rondilsonribeiro ￼O prefeito está internado após complicações

O prefeito de Salitre, Rondilson Ribeiro (PT), está internado na unidade de terapia intensiva (UTI) do hospital da Unimed, em Fortaleza. O prefeito do município, localizado a 483 km de Fortaleza, segue em tratamento após realizar um transplante de medula óssea no último dia 19 de dezembro.

Ao O POVO, o deputado federal José Guimarães (PT), que visitou Rondilson na quinta-feira, 1°, afirmou que a cirurgia foi bem-sucedida e o gestor deveria ter recebido alta no dia 22 de dezembro. Porém, ele relata que o prefeito teve uma parada cardiorrespiratória e precisou permanecer internado. "O quadro dele agravou, foi para a UTI, mas continua apresentando sinais de melhora. É um quadro grave, mas está estabilizado", relata o deputado.

Guimarães confirmou que Rondilson foi entubado e está com sinais vitais estáveis, mas segue sedado devido à complexidade do estado clínico. Segundo o boletim médico divulgado na tarde de sexta-feira, 2, pela assessoria de comunicação do prefeito, Rondilson realizou exames neurológicos e cardiorrespiratórios, todos com resultados apontando para sinais de melhora.

A nota afirma que ele permanece internado na UTI "evoluindo dentro do esperado, com estado clínico estável apresentando melhora em acompanhamento intensivo".

"Ele está sendo bem acompanhado por lá, é um prefeito muito querido no Cariri. Estive com a família, todos muito abalados. Além das orações, o tratamento está sendo realizado muito bem. A Secretaria de Saúde do Estado também está acompanhando a situação", reforçou Guimarães.

Em uvídeo publicado nas redes sociais após a visita, o deputado e correligionário do prefeito aparece ao lado do filho do gestor municipal, Hallan Ribeiro, onde esclarece a situação: "Conversei com os médicos e ele está evoluindo positivamente, claro que ainda inspira muitos cuidados, mas os exames feitos hoje já apresentam melhoras".