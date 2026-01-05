"Não vão nos ver fracos", diz filho de Maduro

Foto: FEDERICO PARRA / AFP Filho de Maduro, o deputado Nicolás Maduro Guerra, conhecido como 'Nicolasito'.

O filho do presidente Nicolás Maduro disse estar "bem" e "tranquilo" após os bombardeios americanos que levaram à captura do pai e reiterou o chamado à mobilização, segundo um áudio do parlamentar divulgado neste domingo, 4.

O filho, o deputado Nicolás Maduro Guerra, conhecido como "Nicolasito", também aparece entre os acusados em uma corte federal de Nova York.

"Estamos bem, estamos tranquilos. Vocês vão nos ver nas ruas, vão nos ver ao lado deste povo, vão nos ver levantando as bandeiras da dignidade. Eles querem nos ver fracos, não vão nos ver fracos", disse Maduro Guerra em áudio divulgado nas redes sociais.

"Eles não vão conseguir (...), eu juro pela minha vida, eu juro pelo meu pai, eu juro pela Cilia, que dessa dificuldade nós vamos sair", exclamou.

"A história dirá quem foram os traidores, a história vai revelar", acrescentou, em meio a relatos sobre um suposto espião dentro do círculo próximo de Maduro.



