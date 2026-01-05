Para quais cargos o eleitor votará e quando serão as eleições 2026

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil ￼PRIMEIRO turno das eleições está marcado para 4 de outubro. Segundo turno, se necessário, será no dia 25 de outubro

Neste ano, os eleitores brasileiros irão às urnas para votar para seis mandatos eletivos. Serão escolhidos presidente da República, governadores dos 26 estados e do Distrito Federal, dois senadores, deputados federais e deputados estaduais.

Serão seis votos, a maior concentração existente no atual sistema político brasileiro. Eleições com tantos mandatos em disputa só se repetem a cada oito anos. As últimas foram em 2018. São as ocasiões em que são eleitos dois senadores por estado, e não apenas um, como ocorreu há quatro anos, em 2022. Essa particularidade exige mais atenção do eleitor e costuma tornar os pleitos mais imprevisíveis.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o primeiro turno das eleições está marcado para o dia 4 de outubro, enquanto o segundo turno, caso necessário para presidente ou governadores estaduais, está previsto para o dia 25 de outubro. Ao todo, pouco mais de 150 milhões de brasileiros estarão aptos a votar.

Quais cargos estão em jogo

As eleições deste ano definirão presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais.

O atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já sinalizou que deverá tentar a reeleição e buscará o quarto mandato à frente do País.

Pela oposição, o senador Flávio Bolsonaro se lançou como pré-candidato e, além do "filho 01" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), outros nomes são cotados, como o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União) e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).

O Senado Federal passará por renovação de dois terços das cadeiras e 54 dos 81 assentos serão alterados para os próximos oito anos. Cada estado elegerá os dois senadores mais votados, assim como os respectivos suplentes na mesma chapa.

No ano que vem, a data das posses dos candidatos mais votados será diferente. O presidente e vice-presidente eleitos assumirão os cargos no dia 5 de janeiro de 2027. Governadores e vice-governadores, no dia 6 de janeiro de 2027.

Prazos para os candidatos

Aqueles que desejam concorrer a algum dos cargos devem estar filiados a um partido e ter o nome aprovado na convenção partidária. As convenções estão previstas para ocorrer entre os dias 20 de julho e 5 de agosto, período em que as candidaturas são oficializadas.

A janela partidária, prazo para que os candidatos troquem de partido sem risco de perder o mandato por infidelidade partidária, ocorrerá entre março e abril.

Já aqueles que ocupam algum cargo no Executivo e buscam concorrer no pleito têm até seis meses antes da eleição, ou seja, 4 de abril de 2026, para deixar o posto e formalizar a desincompatibilização. A data é a mesma para estar filiado a partido político.

Prazos para os eleitores

Quem ainda não tirou o primeiro título de eleitor ou tem pendências com a Justiça Eleitoral tem até o dia 6 de maio para realizar os procedimentos, que podem ser feitos pela internet ou presencialmente.

Para quem trocou de município e deseja transferir o título de eleitor, o prazo é o mesmo. De acordo com o TSE, a transferência pode ser feita on-line, pelo Autoatendimento Eleitoral, ou de forma presencial em qualquer cartório eleitoral onde o eleitor pretende votar, podendo ser necessário agendamento prévio.

Para transferir o título, é necessário: ter passado pelo menos um ano desde o alistamento eleitoral ou da última transferência, comprovar vínculo mínimo de três meses com o novo município, estar em dias com a Justiça Eleitoral (caso haja multa, o débito deve ser quitado antes do pedido).

Campanha

A propaganda eleitoral terá início no dia 16 de agosto nas ruas e na internet. Já o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão começará 35 dias antes da antevéspera da eleição, de acordo com o calendário oficial da Justiça Eleitoral. Em 2026, será em 28 de agosto