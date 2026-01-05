Wagner defende ação contra Maduro, Gabriel rebate, Glêdson faz enquete e RC muda de assunto

Foto: fotos FERNANDA BARROS ￼VEREADOR Gabriel Aguiar rebateu Wagner

A invasão dos Estados Unidos à Venezuela e a captura do ditador Nicolás Maduro repercutiram no mundo todo, inclusive entre político cearenses.

Com o tema em alta, alguns nomes da política local utilizaram as redes sociais para apoiar a ação, enquanto outros rechaçam o uso da força e violação da soberania de um país; houve também quem fizesse enquete e quem preferisse mudar de assunto e chamar atenção para questões locais.

O ex-deputado federal e presidente estadual do União Brasil, Capitão Wagner, comemorou a operação militar conduzida com o aval do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Wagner destacou que o dia ficará na história da Venezuela como uma data em que a população se libertou de uma "narcoditadura".

"Que a partir de agora o povo da Venezuela possa ver de fato uma democracia se instalar com liberdade, onde todas as pessoas possam opinar e acima de tudo com prosperidade, porque esse povo querido merece", declarou o ex-parlamentar cearense.

O vídeo de Wagner foi rebatido pelo vereador de Fortaleza Gabriel Aguiar (Psol). O parlamentar frisou que eles compartilham da mesma opinião sobre o que chamou de péssima conjuntura política venezuelana e sobre Maduro, mas que a invasão pelos Estados Unidos não tem intenção de levar democracia ao País, mas sim de controlar o petróleo da Venezuela, dona das maiores reservas do mundo.

"O que os Estados Unidos fizeram na Venezuela não tem nada a ver com democracia. Tem a ver com petróleo", lembrou Gabriel.

Ele continuou: "É sobre os Estados Unidos se acharem no direito de invadir um país que não é deles, bombardear esse país e sequestrar o presidente e a primeira-dama só porque eles querem. O assunto é petróleo e vários outros minérios e o Trump sempre deixou claro o interesse dele na maior reserva de petróleo do mundo", disse o parlamentar.

"Vamos abrir o olho. Trump está usando a fragilidade política da Venezuela só pra bombardear mais um território, dominar mais um povo e saquear mais uma reserva de petróleo, dessa vez a maior do mundo", completou.

Se parte dos políticos usaram o tema em destaque para dar suas opiniões e análises, o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), publicou uma enquete para que seguidores pudessem expressar opinião sobre o tema. O gestor do Município distante 438,39 km de Fortaleza fez a publicação nas redes sociais.

"Como amplamente divulgado, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi capturado por tropas de forças especiais de elite dos Estados Unidos. Qual a sua opinião sobre a ação dos EUA?", questionou na publicação. "A favor; Contra", aparecem entre as opções. Até a publicação desta matéria, a alternativa "a favor" contava com cerca de 80% das respostas.

Em mensagem direcionada ao governador Elmano de Freitas (PT), que condenou a invasão americana, o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (União Brasil), fez dois questionamentos e cobrou a prisão de Bebeto Queiroz (PSB), prefeito eleito em 2024 em Choró, que foi cassado posteriormente e está foragido há mais de um ano; e sobre o combate do Estado contra facções criminosas.

"Governador Elmano, saindo desse debate da prisão do Maduro, que moveu até nota de solidariedade do governador, tenho duas perguntas. Quando mesmo você vai mandar prender o Bebeto do Choró? A necessidade dessa prisão é unânime", argumentou RC.

"Governador, quando mesmo o senhor vai deixar de 'fazer conta' e enfrentar pra valer as facções que praticam terrorismo com as famílias mais pobres aqui do Ceará?", completou.