Evandro tira licença e Gabriella Aguiar assume Prefeitura de Fortaleza

Foto: FÁBIO LIMA EVANDRO Leitão ao lado da vice-prefeita, Gabriella Aguiar

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), afasta-se do cargo por uma semana, a partir desta segunda-feira, 5, para um período de descanso. Até o retorno de Leitão, marcado para o próximo dia 12 de janeiro, o comando da Prefeitura ficará a cargo da vice-prefeita e secretária dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, Gabriella Aguiar (PSD).

"Após um ano de intensas atividades e presença constante nos bairros e comunidades, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, se afasta temporariamente do cargo, retornando ao Paço Municipal na segunda-feira que vem, dia 12 de janeiro", diz nota da Prefeitura.

Na data, a gestão afirmou que serão anunciadas "novidades do Ciclo Carnavalesco 2026 em coletiva de imprensa".

Já o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), ainda não definiu se tirará ou não alguns dias de licença. A definição deve ocorrer nos próximos dias.



