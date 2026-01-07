Ivo diz não ter compromisso de apoiar Elmano e admite votar em Ciro

Foto: JÚLIO CAESAR/O POVO ￼EX-PREFEITO de Sobral, Ivo Gomes

O ex-prefeito de Sobral, Ivo Ferreira Gomes (PSB), afirmou, nesta terça-feira, 6, que a aproximação do governo Elmano de Freitas com o atual prefeito do Município, Oscar Rodrigues, e com o deputado federal Moses Rodrigues — ambos do União Brasil — faz com que não tenha mais qualquer compromisso com a campanha do governador nas eleições de 2026. Ivo admitiu ainda que poderia fazer campanha para o irmão mais velho, Ciro Gomes (PSDB), caso ele venha a disputar o Governo do Ceará.

A declaração foi dada durante entrevista ao programa Beto Guerra, da rádio Coqueiros FM, em Sobral. Ivo relatou que, após encerrar o mandato, impôs a si mesmo uma “quarentena” de um ano sem aparições públicas, para, segundo ele, “deixar o povo em paz”. A partir desta terça-feira, 6, ele inicia maratona de entrevistas.

Palanque com Elmano e os Rodrigues

Questionado sobre a possibilidade de subir em um eventual palanque de Elmano de Freitas (PT) ao lado de Oscar e Moses Rodrigues, Ivo foi categórico: “Nesse palanque, desse jeito, eu não estarei. Não tem a menor dúvida. Não me misturo”.

O ex-prefeito afirmou considerar impossível que o PSB apoie uma eventual candidatura de Moses ao Senado e disse que a aproximação do Governo do Ceará com o grupo, seu adversário político em Sobral, rompe qualquer vínculo de compromisso que ele mantinha com o Palácio da Abolição.

“Para mim, hoje, eu não tenho mais compromisso com Elmano. Nenhum compromisso. Uma pessoa com quem eu trabalhei, cujo apoio causou uma imensa confusão na minha família, que repercute até hoje. Na hora em que eu mais fui atingido por essas pessoas, que passaram um ano me atacando, mentindo diariamente e tentando destruir a minha reputação, houve essa aliança”, afirmou.

Voto em 2026?

Apesar das críticas, Ivo afirmou não descartar votar em Elmano em 2026, mas disse que não tem como apoiá-lo com o governador mantendo aliança com seus adversários políticos em Sobral.

“São essas pessoas com quem o governador Elmano está se aliando. A partir disso, eu me sinto completamente desobrigado. Não estou dizendo que não vou votar nele. Não sei em quem vou votar. Posso até votar, vou aguardar o cenário”, ponderou.

O ex-prefeito afirma que nada muda caso o candidato ao governo seja Camilo Santana (PT). "Vou ver o que Camilo vai fazer. Se for se aliar com os mesmos, a mesma coisa. Eu estou livre para fazer o que eu quiser na eleição, não devo mais satisfação a ninguém", afirmou.

Ciro ou Elmano?

Diante da possibilidade de Ciro Gomes disputar o governo contra Elmano, Ivo foi questionado sobre em quem votaria. Ele destacou que, até o momento, apenas o governador é candidato oficialmente, mas não descartou apoiar o irmão.

“No momento, só temos uma candidatura lançada, que é a do Elmano, que está igual ao Lúcio Alcântara, contabilizando prefeitura. Lúcio tinha 160 prefeitos, o Cid tinha 10, e acabou ganhando no primeiro turno. Se eu faria campanha para o Ciro? Claro que faria. Ciro seria o melhor presidente que o Brasil poderia ter. Avalie o melhor governador do Ceará”, afirmou.

Em outra entrevista nesta terça, para o radialista Marcos Mesquita, da Voz FM, Ivo foi mais direto ao ser questoionado sobre de que lado ficaria em um eventual disputa com Ciro candidato ao governo e Cid apoiando outro projeto.

"O Ivo Gomes fica, indubitavelmente, eleitor do Ciro. Claro, não tem o que discutir. Por mil razões", afirmou.

Apoio de bolsonaristas



Ivo também criticou o que classificou como incoerência do grupo Rodrigues, eleito com discurso antipetista, mas hoje aliado ao PT no Ceará, enquanto o mesmo campo político critica Ciro por dialogar com aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Aí o Ciro não pode receber apoio de pessoas que apoiam Bolsonaro, mas o Elmano pode? Isso é conversa fiada. É bolsonarista até servir às conveniências. Eu não suporto o Bolsonaro. O Oscar disse aqui que não era só eleitor, era fã. São essas pessoas que agora são companheiras do Elmano e que votam contra o Lula. Depois não querem que a população ache que político é tudo picareta”, disparou.

Em crítica direta ao deputado Moses Rodrigues, Ivo citou votos do parlamentar favoráveis a pautas do Centrão, como a PEC da Blindagem e a derrubada do veto presidencial relacionado ao IOF.

“Toda pauta do Centrão, de putaria, ele está junto, defendendo interesses que não são do povo. Eu vou me juntar com essas pessoas? Não me junto mesmo”, concluiu.

Cid Gomes na política

Embora admita ter conversado pouco com o irmão Cid Gomes (PSB) recentemente "para não ter problemas", Ivo rechaçou a informação circulada recentemente que Cid vá se aposentar da política. "Tá difícil tirar o Cid Gomes da política. Sai nada!", brincou.

Rasputin do governo

Ivo foi chamado a comentar críticas do secretário da Casa Civil, Chagas Vieira, ao irmão Ciro. O ex-prefeito chamou secretário de "Rasputin do governo" que, segundo ele, "foi um cara que foi bajulava demais e fazia a cabeça, e acabou ajudando na derrocada".

Ivo então explicou a referência, que Rasputin viveu na época do Império Russo, que apareceu para tentar salvar a vida do único filho homem do czar Alexandre II, herdeiro do trono e que havia nascido hemofílico. Rasputin teria encantado o czar e a esposa, com formas distintas de tentar salvar a criança, mas os fizeram esquecer dos problemas da corte, afirmando que tudo estava às mil maravilhas.

"Esse cara, o Rasputin, vai fazendo a cabeça do casal, que passa a não saber mais o que esta acontecendo ao redor, porque o Rasputin fica dizendo que está tudo ótimo. No final das contas, vem a Revolução Russa e mata todo mundo. E esse cara foi, o Rasputin, que era um monge, acaba sendo também assassinado na corte", explicou.



Saudade de ser prefeito?

Ivo disse não ter saudade alguma de ser prefeito. "Foram os anos mais difíceis, mas foram os melhores anos da minha vida. Eu olho para trás com muita alegria, com muito orgulhos das coisas que a minha equipe e eu pudemos fazer pela população de Sobral, especialmente as pessoas mas simples", disse.

Para ele, no entanto, tudo tem a sua hora. "Era um desejo de criança querer ser prefeito da minha cidade, mas não dá certo querer ser de novo o que a gente já foi, o que já foi feito, está feito, foi muito bom enquanto durou", disse, afirmando não ter arrependimentos da gestão por ter feito tudo que achou que era certo.

No entanto, Ivo disse estar muito triste com algumas coisas que tem visto nas passagens que faz por Sobral. "Tristeza de ver a quantidade de árvores mortas no corredor verde que a gente criou, por desleixo. As árvores representam muito isso, uma sensação de desleixo com a minha cidade", pontuou.

Contas

O ex-prefeito disse que a atual gestão mente sobre contas deixadas por ele. "Eu aposto meu salário se eles provarem uma dívida que eu deixei em Sobral. Em canto nenhum! Por que não aponta?", disse. Sobre empréstimos passados, ele afirmou ter pagado muito mais em 2024 do que a atual gestão em 2025.

"O último ano em que eu fui prefeito de Sobral, em 2024, eu paguei mais dinheiro de amortização de todas essas operações de crédito, do que o meu sucessor teve que pagar esse ano, já que o dólar custava mais do que esse ano. Então, por que eu consegui pagar tudo que ele pagou e ainda consegui fazer Réveillon, casa, escola, drenagem, calçamento, adutora. E ele, com orçamento maior do que eu não fez?", questionou.

Ivo apontou excesso de gastos na gestão de Oscar, com o aumento de oito secretarias e gratificações. Ele explicou que uma prefeitura gasta com pessoal (maior parte), custeio e investimento. "Se a gente não tiver muito cuidado com esses dois componentes, não vai sobrar dinheiro para o terceiro, que é o investimento", disse.

O ex-prefeito disse ter deixado despesas de janeiro de 2025 com empresas terceirizadas pagas já em dezembro de 2025: "Eu fiquei com receio de que ele pegasse o dinheiro e fizesse outra coisa, não pagasse essas despesas e a responsabilidade ficaria comigo, porque eu era o responsável ainda".

Para ele, a gestão se iludiu com contas pagas e mês de maior arrecadação (janeiro) e começou a fazer gastos descontrolados.

"Aí começaram a contratar, colocar os amigos. Criaram oito secretarias. Um governo inchado, nepotista como Sobral nunca tinha visto antes. Saiu a contratar Deus e o mundo, inchou demais. Foi chegando o meio do ano, a arrecadação começa a cair, aí começa a demitir as pessoas. Em vez de demitir a parentada e tirar as gratificações porque a informação que eu tenho é que só com gratificações é mais de R$ 1 milhão por mês, isso não tinha na minha gestão, por isso que o dinheiro rendia".

Duras falas contra a secretária da educação



Sem citar o nome de Cynira Kézia Rodrigues Ponte Sampaio, Ivo disse que a secretária municipal de Sobral será a primeira da atual gestão a ser presa. Ele alegou que a gestão de Oscar viu que o dinheiro que entra para a Prefeitura não é suficiente para tudo que eles querem e que a gestão teria resolveram tirar da verba que vem para a Educação.

"Descobriram que, na Educação, tem muito dinheiro. E é um dinheiro líquido e certo, que tem a previsão no começo do ano e vai até o final do ano, porque é o Fundeb. Ele (Oscar) pegou uma instituição fajuta, chamada Eduforma, que nunca fez nada, era uma instituição de apoio a idosos, e já passou para ela R$ 30 milhões. Para fazer o quê? Nada!", denunciou.

Ivo seguiu fazendo denúncias. "Os professores estão sem capacitação pela primeira vez em décadas, esse dinheiro teoricamente era para isso. Olha aqui, Ministério Público Federal. Eles estão pensando que esse é dinheiro fácil de enrolar, mas é dinheiro público federal, então é Polícia Federal, é MPF nessa história. Essa instituição tá funcionando como uma terceirizada, que eles usam para pagar pastores e pessoas mais próximas. É o dinheiro da esculhambação. Ela vai ser a primeira a ser presa, a veterinária, sobrinha dele, que ele colocou lá para cuidar desse dinheiro".

No decorrer da entrevista, ele projetou que haverá prisões também nas áreas da Saúde e de limpeza pública.

Desemprego

Segundo Ivo, Sobral saiu das manchetes de primeiro lugar em Educação para a cidade cearense com o maior índice de desemprego.

"A cidade que mais fechou postos de trabalho, nunca aconteceu isso, pelo contrário. Cadê o investimento público? Cadê a obra da Prefeitura? Não tem obra nenhuma sendo feita, e o maior empregador em épocas de crise econômica, é o governo. Se não tem investimento público, não tem obra, então não tem mão-de-obra. E se não tem mão-de-obra, não tem emprego", explicou.

A assessoria de imprensa do deputado Moses Rodrigues afirmou ao O POVO que não pretende se posicionar sobre as falas do ex-prefeito. A reportagem procurou a comunicação da Prefeitura de Sobral, mas até o momento não obteve retorno. Caso haja alguma mudança, este material será atualizado.

