Lula deve vetar PL da Dosimetria em cerimônia que recorda três anos do 81

Foto: Bruno Peres/Agência Brasil ￼PRESIDENTE quer usar o evento do dia 8 para anunciar o veto ao PL da Dosimetria

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve aproveitar uma cerimônia no dia 8 de janeiro para vetar o PL da Dosimetria, que pode reduzir a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) — condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado —. O projeto pode reduzir significativamente a pena de Bolsonaro, com o período podendo chegar a pouco mais dois anos de detenção.

Lula escolheu a data para dar visibilidade à medida, visto que o Executivo planeja uma cerimônia em defesa da democracia no aniversário de três anos dos ataques ocorridos em janeiro de 2023. Em tese, Lula tem até o dia 12 de janeiro para vetar o projeto. Com o eventual veto, o texto voltaria para o Congresso, que pode derrubar, ou não, o veto presidencial.

O presidente está sendo aconselhado por aliados a vetar o projeto após a quinta-feira, 8, para não abalar ainda mais a relação do Executivo com o Legislativo. Segundo o Estadão, Lula resiste à ideia. Davi Alcolumbre (União Brasil), presidente do Senado; e Hugo Motta (Republicanos), presidente da Câmara, não devem comparecer ao evento.

O PL da Dosimetria foi aprovado, tanto na Câmara como no Senado, em meio a tensões. Os deputados votaram o projeto na madrugada do dia 10 de dezembro sob críticas de governistas de que a flexibilização beneficiaria condenados por crimes além do contexto do 8 de janeiro. No Senado, uma manobra editou o texto para restringir o alcance. Negociação entre o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo, destravou a votação do projeto ainda em 2025.

O Executivo irá fazer uma solenidade com início às 10h. Espera-se que o presidente Lula vete o PL da Dosimetria no evento e desça a rampa para cumprimentar os manifestantes presentes. O secretário-geral do Governo, Guilherme Boulos, está articulando a presença dos movimentos sociais no dia.

Segundo a Frente Popular, haverá um ato em frente ao Palácio do Planalto pelo veto ao PL. As manifestações também devem ter a presença do movimento Brasil Popular.

Já o Supremo Tribunal Federal (STF) realizará, no dia, uma programação aberta ao público com o objetivo de relembrar os ataques às sedes dos Três Poderes e celebrar a democracia. De acordo com o STF, a iniciativa faz parte da campanha “Democracia Inabalada”, criada em resposta aos atos golpistas que resultaram na depredação da Suprema Corte em 2023.

A programação começa às 14h30, com a abertura da exposição “8 de janeiro: mãos da reconstrução”. Às 15h, será exibido o documentário “Democracia Inabalada: mãos da reconstrução”, produzido pela TV Justiça. Em seguida, às 15h30, ocorre uma roda de conversa com jornalistas que cobriram o 8 de janeiro. O evento se encerra com a mesa-redonda “Um dia para não esquecer”, que está prevista para iniciar às 17h.