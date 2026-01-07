Moraes nega ida imediata de Bolsonaro a hospital após ex-presidente cair na prisão

Foto: SERGIO LIMA / AFP ￼EX-PRESIDENTE cumpre pena na Superintendência da PF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes negou, ontem, o pedido da defesa de Jair Bolsonaro (PL) para autorizar remoção imediata do ex-presidente ao Hospital DF Star. Bolsonaro caiu e bateu a cabeça, durante a madrugada, em um móvel na sala da Superintendência da Polícia Federal, onde está preso.

Segundo Moraes, não havia indicação médica que justificasse encaminhamento hospitalar urgente, conforme laudo da PF, que confirmou que Bolsonaro recebeu atendimento após relatar a queda à equipe de plantão. À CNN Brasil, o médico Cláudio Birolini disse que o ex-presidente teve um traumatismo craniano leve.

Na decisão, o ministro afirmou que o médico da PF constatou apenas ferimentos leves após a queda e indicou somente observação. "Não há nenhuma necessidade de remoção imediata do custodiado para o hospital", escreveu Moraes.

Segundo os advogados de Bolsonaro, a situação, diante do histórico clínico recente do ex-presidente, representaria risco concreto e imediato à sua saúde. A ida ao hospital, afirmaram, teria como objetivo preservar sua integridade física e evitar eventual agravamento irreversível do quadro.

O ministro disse que Bolsonaro tem direito a fazer exames, desde que previamente agendados e com indicação específica e comprovada. Ele determinou que fosse juntado aos autos o laudo médico da PF e que os advogados indicassem quais exames consideravam necessários, a fim de verificar a possibilidade de realização no sistema penitenciário.

Durante a manhã, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou em uma rede social que, como a sala de Estado-Maior da Superintendência da PF permanece fechada, o marido só recebeu atendimento médico quando agentes foram chamá-lo para a visita que ela faria.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que o pai, ficou com um corte no rosto. Segundo ele, as informações foram passadas pelo irmão Carlos e pela madrasta Michelle - Flávio está nos Estados Unidos.

"Carlos acredita que ele teve algum ataque epilético, alguma convulsão, alguma coisa assim, que já tinha acontecido no hospital uma vez com ele, quando a Michelle estava lá o acompanhando. Carlos acredita que aconteceu de novo, ele teve essa convulsão, caiu da cama, inconsciente e bateu com a cabeça em alguma coisa", disse ao canal do YouTube do influenciador Paulo Figueiredo.

O traumatismo craniano leve acontece quando há um impacto sutil na cabeça decorrente de queda da própria altura ou do contato com objeto imóvel. Ele não leva à alteração do nível de consciência, explica a neurocirurgiã Diana Santana, do Hospital sírio-libanês.

Os pacientes podem apresentar algum nível de amnésia no momento do impacto ou em até 24 horas, mas a perda de consciência ou memória é transitória, sendo recobrada em cerca de 30 minutos, na grande maioria das vezes, diz a médica. Se o paciente tiver mais de 65 anos, como é o caso de Bolsonaro (que tem 70 anos), é obrigatório realizar uma tomografia para averiguar se não houve nenhum dano, sangramento ou fratura.

Bolsonaro ficou internado no Hospital DF Star, em Brasília, da véspera de Natal até o Ano Novo. Ele passou por uma cirurgia para tratar uma hérnia inguinal e por três procedimentos no nervo frênico, em quatro dias, para amenizar crises de soluços.

O ex-presidente recebeu alta no dia 1º, e foi levado à Superintendência da PF para seguir cumprindo a pena de 27 anos de prisão à qual foi condenado por liderar a tentativa de golpe de Estado.