Gabriella Aguiar não terá agendas externas

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Vice-prefeita Gabriella Aguiar (PSD)

Prefeita em exercício até a próxima segunda-feira, 12, a vice-prefeita de Fortaleza, Gabriella Aguiar (PSD), não terá agenda oficial externa no período em que chefia o Executivo. Com apenas alguns dias previstos na função, a assessoria da política afirmou que, no período, ela terá apenas agendas internas.

Nesta terça-feira, 6, no entanto, a vice-prefeita publicou nas redes sociais uma série de fotos e vídeos mostrando ter ido acompanhar de perto obras e o andamento do CREAS, no Mucuripe; do Centro POP, no Benfica; e do CRAS, na Granja Portugal.

Gabriella assumiu o comando da Capital após licença de uma semana tirada pelo prefeito Evandro Leitão (PT), para um período de descanso após o 1º ano de trabalha à frente da Prefeitura de Fortaleza.