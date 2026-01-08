Hospital descarta "intervenção terapêutica" em Bolsonaro

Foto: EVARISTO SA / AFP Bolsonaro foi escoltado até o hospital, onde realizou exames

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) deixou o hospital na tarde desta quarta-feira, 7, sem necessidade de intervenção terapêutica, segundo boletim divulgado pelo Hospital DF Star. A nota diz que os exames de imagem mostraram "leve densificação de partes moles na região frontal e temporal direita, decorrente do trauma, sem necessidade de intervenção terapêutica".

O boletim também afirma que o ex-presidente "deverá seguir cuidados clínicos conforme definição da equipe médica assistente". Bolsonaro foi ao hospital nesta quarta para realizar exames após sofrer uma queda em sua cela na Superintendência da Polícia Federal (PF) na madrugada de segunda-feira.

Os médicos solicitaram a realização de tomografia computadorizada e ressonância magnética do crânio, além de um eletroencefalograma. A remoção de Bolsonaro ao hospital foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após uma negativa inicial.

Um dos médicos do ex-presidente, Brasil Caiado, afirmou, também ontem, que Bolsonaro apresentava um quadro "estável" e com contusões leves, mas com episódios de "tontura, desequilíbrio e oscilação de memória. A declaração veio depois de Bolsonaro ser submetido a exames.

"Ele estava estável e o que me chama a atenção no momento, desde ontem ou há 2 ou 3 dias, são esses quadros que eu relatei, tontura, desequilíbrio e oscilação da memória", disse Brasil Caiado a jornalistas.

Segundo o médico, Bolsonaro foi submetido a uma tomografia do crânio, a uma ressonância magnética do crânio e a um eletroencefalograma, com a constatação de um traumatismo craniano leve e contusões na região frontal direita e na região temporal direita da parte externa. (Agência Estado)