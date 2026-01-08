Mesmo licenciado da Prefeitura, Evandro visita Santa Casa

Foto: FÁBIO LIMA ￼PREFEITO de Fortaleza, Evandro Leitão

Licenciado oficialmente do cargo até a próxima segunda-feira, 12, o prefeito de Fortaleza Evandro Leitão (PT) esteve na manhã desta quarta-feira, 7, visitando obras na Santa Casa de Misericórdia, no Centro, e recebeu elogios do empresário Beto Studart.

Nas redes sociais, Leitão publicou um vídeo celebrando o avanço das obras do novo Centro de Hemodiálise da Santa Casa, parte da rede municipal de saúde, além da reabertura do centro cirúrgico da Casa, com o apoio do Ministério da Saúde e do Governo do Ceará.

O petista agradeceu o fato de o hospital estar passando por obras de melhoria no estacionamento interno e na área de embarque e desembarque de ambulâncias, além da recuperação total da fachada, por meio da iniciativa privada, com o apoio do empresário Beto Studart.

"Boa notícia para a saúde dos fortalezenses: começamos a oferecer, nesta semana, atendimentos no novo Centro de Hemodiálise da Santa Casa, o primeiro da rede municipal. Ao todo, teremos assistência para pacientes crônicos e agudos nos 33 equipamentos de hemodiálise, com capacidade para 2 mil atendimentos mensais, com o acompanhamento de especialistas", disse o prefeito.

Ele seguiu: "Tudo gratuito, ofertado pelo SUS. Além disso, com nossa intervenção na Santa Casa, reabrimos o centro cirúrgico com nove salas, um novo centro de imagem, 244 leitos, sendo 20 de UTI, reabertos com o apoio do Ministério da Saúde e do Governo do Ceará. O Hospital passa por obras de melhoria no estacionamento interno e na área de embarque e desembarque de ambulâncias, além da recuperação total da fachada, por meio da iniciativa privada, com o apoio do empresário Beto Studart, a quem agradecemos".

Entre os comentários na postagem do prefeito, no Instagram, está um do próprio Beto Studart, elogiando a "sensibilidade e a coragem" de Evandro para resgatar a Santa Casa.

"Temos o dever de enaltecer as ações do nosso prefeito Evandro Leitão, que teve a sensibilidade e a coragem de ir ao encontro das soluções necessárias para o resgate definitivo da nossa Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza — instituição histórica e absolutamente essencial à população fortalezense", diz trecho.

"Essa ação, quando plenamente concluída, certamente o colocará, Evandro, na memória e no reconhecimento de todos nós. Parabéns pela iniciativa. Que Deus lhe conceda forças, sabedoria e perseverança para o melhor desempenho dessa missão tão importante", finaliza.

A intervenção da Prefeitura de Fortaleza na Santa Casa de Misericórdia foi anunciada em julho. No fim de dezembro, a secretária da saúde, Riane Azevedo, afirmou que o processo seria prorrogado por mais 100 dias, informa . Em entrevista à rádio O POVO CBN, ela afirmou que “ainda há leitos a serem abertos e problemas estruturais a resolver”.

Antes mesmo de ser oficializada, o provedor da unidade, Vladimir Spinelli, já indicava que o prazo que iria até janeiro de 2026 “não era viável”.