Jaziel diz que PL aguarda pré-candidatura de Ciro para retomar tratativas

Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados ￼DR. Jaziel apontou que o partido ainda está analisando aliança com Ciro

O deputado federal cearense Dr. Jaziel (PL) afirmou nesta sexta-feira, 9, que o PL do Ceará aguarda um posicionamento oficial do ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) sobre a candidatura do tucano ao cargo de governador para tratar sobre a chapa de oposição no Estado. "A gente está esperando o Ciro se lançar, também", disse o parlamentar.

Em entrevista ao O POVO, o parlamentar disse que o PL ainda analisará a questão sobre o apoio a uma eventual pré-candidatura de Ciro, após a suspensão nas tratativas para uma aliança que era costurada no ano passado. "O André Fernandes é quem responde (pelo PL no Ceará), ele está montando. Está em análise", afirmou.

O deputado federal e presidente do PL Ceará, André Fernandes, se aproximou de Ciro após o segundo turno das eleições municipais de Fortaleza. O parlamentar também marcou presença na filiação do ex-ministro ao PSDB em outubro do ano passado. No entanto, essas movimentações em busca de uma possível aliança com o ex-governador foram alvos de críticas da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

Em discurso no evento de lançamento da candidatura do senador Eduardo Girão (Novo) para governador, em novembro, Michelle deu um "puxão de orelha" no PL Ceará por conta da aproximação com Ciro. Na ocasião, ela citou nominalmente Fernandes e disse que, apesar do "orgulho" que sentia por ele, não seria viável apoiar uma pessoa que já criticou Bolsonaro anteriormente.

A situação repercutiu dentro do PL e três filhos de Bolsonaro chegaram a criticar a atitude da ex-primeira-dama. Após reunião da cúpula nacional do PL, em Brasília, ficou decidido que as negociações do partido com Ciro foram suspensas por tempo indeterminado.

Ainda em entrevista ao O POVO nesta sexta, o deputado federal disse o PL estadual também espera um aval nacional para o momento certo de anunciar a posição. "Mais conversas ainda irão acontecer. Esperamos um sinal nacional. Estamos esperando o momento certo", declarou o deputado.

Nessa quarta-feira, 7, Ciro Gomes se reuniu com o ex-senador Tasso Jereissati (PSDB), o ex-prefeito José Sarto (PSDB), o ex-prefeito de Maranguape e ex-deputado federal, Raimundo Gomes de Matos (sem partido), o ex-prefeito de Quixadá, João Paulo Furtado, e com a deputada estadual Emilia Pessoa (PSDB).

A deputada destacou, ao colunista Guilherme Gonsalves, que a reunião tratou de assuntos sobre vários municípios cearenses e abordou necessidades detectadas para ajudar na construção concreta do plano de governo de Ciro.

Apesar de ainda não ter anunciado publicamente que será candidato, Ciro tem confirmado a aliados que está decidido a concorrer ao cargo.(Colaborou Taynara Lima)



