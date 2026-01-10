Tauá cancela Carnaval 2026 para manter "equilíbrio financeiro"

Foto: Thais Mesquita em 20.08.2020: Prefeita de Tauá, Patricia Aguiar (PSD)

A Prefeitura de Tauá, município localizado na microrregião do Sertão dos Inhamuns, a 307,85 km de Fortaleza, informou, nesta semana, que as festas de Carnaval de 2026 foram canceladas para "manter o equilíbrio financeiro" do município. Segundo decreto municipal, Tauá está sob regras de cortes de gastos para 2026.

A nota publicada nas redes sociais da Prefeitura explica que a gestão "escolheu o mais essencial para o povo tauaense" e citou que deve direcionar os investimentos para serviços de saúde e educação em 2026. Além disso, afirma que a realização da festa de Carnaval "não seria compatível" com a meta de manter as contas do município em dia.

O POVO apurou que o Decreto n° 1593/2025, publicado no Diário Oficial do Município de Tauá, no dia 31 de dezembro de 2025 colocou o município sob "regras de contingenciamento e contenção de despesas para o exercício financeiro de 2026".

Dentre as regras decretadas, estão as de "contenção e redefinição de despesas públicas", indicada no Art.2°, que indica a suspensão de novas despesas para "realização de eventos festivos e similares" (cláusula F).

O decreto indica ainda, a partir do dia 1° de janeiro de 2026, um contingenciamento preventivo por parte dos "titulares dos órgãos de administração do município" em despesas como: contrato de pessoal temporário, programas interfederativos, serviço de manutenção e locação de veículos.

Ainda no artigo, as medidas de contingenciamento passam por reduções específicas, como redução de 25% em contratos administrativos de locação de equipamentos de informática, prestação de serviço de assessorias e locação de palcos e mesas. Além de redução de 50% no consumo de combustíveis e aquisições de insumos.

Em 2024 e 2025 as festividades de Carnaval em Tauá aconteceram normalmente, entre fevereiro e março, no Corredor da Folia, em uma das principais avenidas do município.

Confira a Nota divulgada pela Prefeitura de Tauá

"Com foco no equilíbrio financeiro e no compromisso com a boa gestão dos recursos públicos, a Prefeitura de Tauá informa que não realizará o Carnaval em 2026.

A decisão, tomada com responsabilidade, visa priorizar o que é mais essencial para o povo tauaense: saúde, educação e serviços que impactam o dia a dia de todos. Realizar um evento de grande porte neste momento não seria compatível com a nossa meta de manter as contas em dia e os investimentos em áreas prioritárias.

Seguimos trabalhando com transparência e foco no interesse coletivo".