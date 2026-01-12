Em meio a críticas de Ivo Gomes a Chagas Vieira, Janaína agradece ao secretário

Foto: Samuel Setubal ￼JANAÍNA Farias, prefeita de Crateús, elogiou o secretário da Casa Civil

A prefeita de Crateús, município a 250 quilômetros de Fortaleza, Janaína Farias (PT), usou as redes sociais nesta sexta-feira, 9, para elogiar o trabalho do secretário-chefe da Casa Civil do Ceará, Chagas Vieira.

A manifestação ocorre na semana em que Chagas esteve entre os principais alvos das críticas de Ivo Gomes (PSB), ex-prefeito de Sobral, que concedeu um série de entrevistas que estremecem a aliança em torno do governo Elmano de Freitas (PT).

"Estamos aqui no Palácio da Abolição com o amigo de sempre, de muitos anos, Chagas Vieira, competente secretário da Casa Civil. Quero aqui agradecer. Eu sei da sua importância. Em tudo que o governador faz, eu sei que tem lá sua orientação, seu trabalho incansável, dia e noite", iniciou Janaína.

Em seguida, ela também agradeceu ao período em que Chagas trabalhou no governo Camilo Santana (PT), hoje ministro da Educação. "Eu sei que você contribui muito pelas melhorias que nós conquistamos em todo o Ceará", acrescentou a prefeita.

A mensagem de Janaína foi dita em vídeo ao lado do secretário, com a inserção de fotos dos dois e um texto. A publicação se deu em ferramenta com duração de 24 horas.

"Meu amigo Chagas Vieira é um homem competente, dedicado, inteligente, respeitoso, honesto e de dignidade extrema. Quem conhece o seu trabalho sabe da seriedade e do compromisso que ele sempre teve. Respeito e verdade sempre", escreveu.

Ele republicou o vídeo por meio da mesma ferramenta e escreveu: "TMJ [tamo junto], amiga".

Durante entrevista ao programa Beto Guerra, da rádio Coqueiros FM, em Sobral, na terça-feira, 6, Ivo foi chamado a comentar críticas de Chagas ao irmão Ciro Gomes (PSDB).

Na oportunidade, o ex-prefeito chamou secretário de "Rasputin do governo" que, segundo ele, "foi um cara que bajulava demais e fazia a cabeça, e acabou ajudando na derrocada".

Ivo então explicou a referência, contando que Rasputin viveu na época do Império Russo, que apareceu para tentar salvar a vida do único filho homem do czar Alexandre II, herdeiro do trono e que havia nascido hemofílico.

Rasputin teria encantado o czar e a esposa com formas distintas de tentar salvar a criança, mas os fizeram esquecer dos problemas da corte, afirmando que tudo estava às mil maravilhas.

"Esse cara, o Rasputin, vai fazendo a cabeça do casal, que passa a não saber mais o que esta acontecendo ao redor, porque o Rasputin fica dizendo que está tudo ótimo. No final das contas, vem a Revolução Russa e mata todo mundo. E esse cara foi, o Rasputin, que era um monge, acaba sendo também assassinado na corte", explicou.

No terceiro dia de entrevistas, desta vez na rádio Voz FM, no programa do radialista Adriano Imperador, Ivo questionou o fato de o secretário não ter experiência na política para concorrer a uma das vagas do Senado.

"O que ele já fez? Não tem serviço prestado nenhum, credenciamento para chegar ao Senado", disse o ex-prefeito.