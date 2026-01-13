Aliado de Ciro, Ozires Pontes anuncia apoio a pré-candidatos a deputado da base

Foto: AURÉLIO ALVES ￼OZIRES Pontes, prefeito de Massapê

O prefeito de Massapê e ex-presidente do PSDB Ceará, Ozires Pontes, anunciou que apoiará a pré-candidata a deputada estadual Tainah Marinho (PT), e o deputado federal e pré-candidato à reeleição, AJ Albuquerque (PP). Ozires é próximo politicamente de Ciro Gomes (PSDB), opositor do governo Elmano de Freitas (PT), mas decidiu apoiar nomes da base do governador.

Ozires presidiu o PSDB Ceará até o dia 21 de novembro de 2025, quando entregou a posição a Ciro Gomes. Recém filiado ao partido, Ciro voltou ao PSDB em meio a reorganização das forças políticas cearenses, após o rompimento com o grupo de Camilo Santana (PT). O ex-presidenciável é hoje oposição declarada ao PT e ao Governo do Estado.

Ao O POVO, Ozires enfatizou que seu apoio ao deputado AJ Albuquerque e a Tainah Marinho, esposa do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Romeu Aldigueri (PSB), não significa mudança de última hora ou traição ao partido. Ele destacou a relação prévia com o parlamentar antes mesmo de entrar formalmente para a política.

“Agora estão querendo baldear o correto (sic) para dizer que o Ciro não está forte porque vou votar nesses meus dois deputados. Eu já votava neles”, enfatizou.

Ozires negou mudanças de posicionamento partidário ou rompimento com a trajetória histórica no PSDB. “Porque as pessoas esquecem de fazer as análises municipais. Do jeito que tem uma análise federal, estadual e municipal. Ainda mais de uma cidade pequena do Interior”, lembrou.

"Trouxe aqui parte da nossa comitiva para reafirmar o nosso compromisso de votar no deputado AJ para deputado federal e a nossa pré-candidata a deputado estadual. Estou muito feliz com essa chapa. Massapê está muito bem representada", disse em vídeo publicado nas redes sociais.

Ele defende que sua decisão de apoiar AJ e Tainah é uma questão de honrar compromissos com quem ajudou a organizar a gestão municipal e trouxe recursos, independentemente de estarem em campos opostos. Segundo o gestor, análises feitas fora do contexto local desconsideram a dinâmica política de cidades do Interior, marcada por relações familiares, históricas e pessoais.

Ao relembrar a relação com o deputado federal AJ Albuquerque, Ozires mencionou que rompeu com a tradição de “brigas insanas” entre sua família e a família do deputado estadual licenciado Zezinho Albuquerque, pai do parlamentar pré-candidato a reeleição e atual secretário das Cidades do Ceará.

“Se depender de mim, eu vou votar no AJ pelo resto da vida. E se depender de gratidão, eu vou votar no Romeu pelo resto da vida”, disse.

No âmbito partidário, Pontes ainda destaca que foi o primeiro político com mandato no Ceará a declarar apoio e fazer campanha para Ciro, reforçando que o PSDB é sua “casa” e seu ambiente de trabalho. “Só tive um partido na vida, e esse partido chama-se PSDB. Nunca saí e nunca voltei para canto nenhum. Então o PSDB me criou. PSDB para mim é a minha casa”, disse o prefeito.

“Votei no Romeu para deputado estadual em 2022, sem ser político, sem nada. Naquele tempo ninguém perguntou porque que eu votava no Romeu. Eu era só o filho do Luiz Pontes, nem presidente do partido eu era, e o Romeu foi firme e forte comigo desde 2022, de quando ele ganhou a eleição até o dia da minha eleição”, conta.