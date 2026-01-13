Ex-prefeito de Juazeiro diz não ter assumido como deputado federal por negar trocar de partido

Foto: Ananda Borges/Câmara dos Deputados ￼ARNON BEZERRA, ex-prefeito de Juazeiro do Norte

O ex-prefeito de Juazeiro do Norte, Arnon Bezerra (PSB), afirmou que não assumiu uma vaga na Câmara dos Deputados em 2025 por se recusar a mudar de partido e ingressar no Podemos, legenda do atual prefeito do Município, Glêdson Bezerra. Arnon já foi deputado federal por quatro mandatos, entre 2003 e 2017, e assumiria a vaga da deputada federal Enfermeira Ana Paula (PDT), que tiraria licença.

Em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri, na sexta-feira, 9, Arnon afirmou que foi procurado pelo senador Cid Gomes (PSB) para avaliar a possibilidade de assumir uma vaga como deputado federal e disse ter recebido o convite com entusiasmo.

O ex-prefeito relatou que aceitou o convite e chegou a comunicar a possibilidade a aliados políticos. “Aceitei e fui conversar com as pessoas envolvidas. Já tinha comunicado a alguns vereadores a minha alegria e satisfação”, afirmou.

No entanto, conforme relatou, a indicação estaria vinculada à substituição da deputada Enfermeira Ana Paula e condicionada à troca de partido. “Depois veio a informação de que só seria possível se eu mudasse de partido, indo para o Podemos”, disse. “Eu não aceito mudança de partido. Não vou trocar apenas para ocupar um cargo”, afirmou.

O ex-prefeito destacou que não vê sentido em alterar sua filiação partidária por conveniência política ou pessoal. Para ele, a mudança poderia gerar conflitos com a atual gestão de Juazeiro do Norte. “Eu não vou entrar numa guerra com o prefeito para depois o prefeito dizer que tomei o partido dele. Não faço isso com ninguém”, disse.

Durante a entrevista, Arnon relembrou episódios de sua trajetória partidária, como a perda do comando local do PDT e criticou a troca constante de partidos motivada por interesses imediatos. Ele ressaltou que permaneceu longos períodos nas legendas pelas quais passou, como o PTB, e defendeu uma atuação política baseada em princípios, e não em barganhas.

O ex-prefeito ainda comentou a postura de Gledson Bezerra perante o governo estadual. Ele argumenta que essa atitude prejudica o município, pois um gestor precisa de boas relações para obter recursos.

“O governo quer respeito e uma boa relação para ajudar o que ele não tem feito nos últimos tempos. Procurou briga no município, procurou briga no estado e procurou briga no governo federal. Então, para mim é uma irresponsabilidade”, afirmou Arnon.

