Erich Douglas reforça apoio do PSD a Elmano e confirma pré-candidatura a deputado

Foto: Nayana Melo/Especial para O Povo Erich Douglas (PSD), secretário de Proteção Animal, concorrerá a deputado estadual

O secretário da Proteção Animal do Ceará, Erich Douglas (PSD), afirmou que o partido manterá o apoio ao governador Elmano de Freitas (PT) para as eleições de 2026. "Até agora está tudo alinhado, nós estamos na base do governo e com certeza a gente vai continuar essa parceria", declarou ao O POVO durante lançamento do Painel Dinâmico de Proteção Animal, nesta terça, 13.

Ele também confirmou a pretensão de disputar uma vaga na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) nas eleições de outubro. "Vou estar no próximo pleito concorrendo, colocando novamente o meu nome à disposição”, disse. O secretário, que é vereador licenciado de Fortaleza, afirmou que continuará cumprindo agendas até perto do limite para a desincompatibilização, em abril.

Douglas disse que ainda não há nome acertado para ocupar o cargo de secretário após ele deixar a pasta. “A gente não pensou em um nome concreto, ainda vou cumprir alguns meses de 2026 e aí, quando chegar mais perto, a gente vai começar a pensar em um nome", declarou.

Relação com o PT

Em 2022, o presidente estadual do PSD, Domingos Filho, concorreu ao governo como vice na chapa encabeçada por Roberto Cláudio (União Brasil), à época representante do PDT. Atualmente, Domingos é secretário do Desenvolvimento Econômico do Ceará.

No final de 2023, a sigla deu os primeiros passos rumo à base governista do PT, ao anunciar rompimento com a gestão do então prefeito de Fortaleza, José Sarto.

Em 2024, o partido chegou a cogitar o nome do deputado federal Célio Studart (PSD), para disputar o cargo de prefeito. No entanto, a aliança com o PT resultou na indicação do nome de Gabriella Aguiar (PSD) para disputar como vice na chapa de Evandro Leitão (PT). Gabriella é filha de Domingos Filho e da prefeita de Tauá Patricia Aguiar (PSD).



Já no cenário nacional, o PSD tem ministros no governo do presidente Lula, mas cogita lançar candidatura própria a presidente. Entre os cotados estão o governador do Paraná, Ratinho Jr; e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.