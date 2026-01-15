Ciro recebe apoio de deputados do PL e ligação de Rueda

Foto: Reprodução/Instagram: @drjaziel Dr. Jaziel (PL), Ciro Gomes (PSDB) e Dra. Silvana (PL)

Mesmo com a suspensão anunciada da aliança entre PL e o pré-candidato a governador Ciro Gomes (PSDB), o tucano continua diálogos com deputados e líderes bolsonaristas no Ceará. Desta vez, ele se reuniu com o casal de deputados Dr. Jaziel (PL), federal, e Dra. Silvana (PL), estadual.

"Independentemente de filiação partidária, são pessoas que eu admiro, tenho afeto e gratidão", disse Ciro em vídeo ao lado de ambos, publicado por Jaziel. Recentemente, o ex-governador esteve com o deputado federal Matheus Noronha, também do PL. O parlamentar afirmou que buscará o apoio do partido ao ex-presidenciável.

Ciro declarou que Silvana tem o estimulado a ser candidato, mesmo que o "juízo" diga a ele para não concorrer, segundo disse. Porém, ele reconheceu que "o coração está balançado" e que "cumprirá a missão".

"Desde a primeira hora tem me estimulado. O juízo diz pra eu não ser mais candidato, mas o coração tá muito balançado porque se for minha responsabilidade, com gente boa assim, eu não vou fugir (...) Eu vou cumprir a minha missão", afirmou ao lado de Jaziel e Silvana.

A fala tem tom parecido ao usado por ele na filiação ao PSDB, em outubro do ano passado. Na ocasião, ele encerrou o discurso dizendo: "Eu vou cumprir a minha obrigação".

Ao O POVO, a deputada estadual e líder do PL na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Silvana, reforçou que Ciro será candidato e que ele garante maior viabilidade para o partido bolsonarista eleger o seu pré-candidato a senador, Alcides Fernandes.

"O PL só vai decidir (sobre apoio ao Ciro) no momento mais na frente pelo André (Fernandes, deputado federal). A construção atual e nossa vontade é seguir para ganhar. Sim, ele (Ciro) será candidato. A leitura atual é que está óbvio o apoio ao Ciro. Eu não imagino uma construção melhor para fazermos nosso senador Alcides (...) O governo vai precisar se rebolar viu. Esse ano não será moleza não", declarou.

Em dezembro de 2025, André Fernandes, depois de se reunir com o PL nacional, anunciou que as conversas com Ciro estavam suspensas. Dois dias antes, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) visitou o Ceará e, no lançamento da pré-candidatura a governador de Eduardo Girão (Novo), criticou as negociações para apoiar Ciro.

Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro e enteados de Michelle, manifestaram-se contra a posição de Michelle. Depois disso, o partido se reuniu e decidiu suspender as negociações, mas membros do PL Ceará seguem com expectativa de aliança estadual.

Ciro também conversou com Antônio Rueda, presidente nacional do União Brasil. Os dois dialogaram por telefone na tarde da segunda-feira, 12. No ano passado, Rueda convidou pessoalmente Ciro a se filiar no União Brasil, já pensando nas eleições de 2026. O pré-candidato a governador do Ceará, porém, preferiu voltar ao PSDB.

Aliados da oposição entendem que, se o ex-ministro tivesse escolhido o União Brasil, selaria a disputa com a base pelo comando da agremiação partidária. Com a força política e certeza de candidatura, Ciro atrairia o partido para a oposição.

A deputada federal cearense Fernanda Pessoa (União Brasil), em entrevista ao O POVO, que a bancada do partido irá se reunir com Rueda, para que uma decisão final sobre o tema seja tomada. A parlamentar não deu detalhes sobre a data, mas se disse pronta para assumir o comando do partido no Estado.