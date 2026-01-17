Camilo diz que só fala de Ciro Gomes "na Justiça"

Foto: Thays Maria Salles/ O POVO O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT); o procurador-geral de Justiça, Herbet Santos; e o ministro da Educação, Camilo Santana (PT)

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), afirmou nesta sexta-feira, 16, que só falaria sobre o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB), se fosse “na Justiça”. O petista deu a declaração em resposta a um questionamento sobre a fala de Ciro mais cedo nesta sexta, na qual o tucano destacou que chapa majoritária no Ceará deve ter ele, o ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil), o ex-prefeito Roberto Cláudio (União Brasil) e outro candidato a senador.

Ao chegar à cerimônia de posse do procurador-geral de Justiça, Herbet Santos, Camilo respondeu ao O POVO que não irá tocar em assunto que abordam o Ferreira Gomes. “Vocês sabem que eu não falo sobre o Ciro. Nem sobre isso, nem sobre nada”, disse o ministro.

Mesmo questionado sobre estarmos em ano eleitoral, o ministro manteve o posicionamento. "Não interessa (ser ano eleitoral), a eleição não começou, só em outubro", afirmou. Camilo está de sobreaviso para se desincompatibilizar do MEC até abril para poder vir a disputar novamente o Governo do Ceará contra Ciro Gomes (PSDB).

A ideia é ter o ministro como um coringa: um possível substituto de Lula, caso ocorra algo que impossibilite o presidente de concorrer, ou um nome forte ao Governo do Ceará. O ministro que deve tomar essa decisão Camilo, prevista para ocorrer ainda em janeiro.

Ciro concedeu entrevista coletiva nesta sexta e comentou o cenário político estadual, falou sobre alianças dentro da oposição e sinalizou que se deve formar uma chapa com ele, Roberto Cláudio, Wagner e outros nomes para a eleição de outubro.

"Você deve ver uma chapa comigo, com o Capitão Wagner, com Roberto Cláudio, para compor as chapas majoritárias. Temos a outra vaga de senador, para compor com outros aliados, porque o que interessa para nós não é politicagem, é enfrentar a violência impune que tomou conta da política", declarou.