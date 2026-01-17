Logo O POVO+
Ciro diz que críticas de Ivo a governistas são "gesto de dignidade" do irmão
Ex-ministro nega que posicionamento de Ivo tenha sido fruto de conversas prévias entre eles
Ciro Gomes (PSDB) em coletiva de imprensa após Café da Oposição na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) (Foto: Marcelo Bloc/ O POVO)
Foto: Marcelo Bloc/ O POVO Ciro Gomes (PSDB) em coletiva de imprensa após Café da Oposição na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece)

O ex-ministro e ex-presidenciável Ciro Gomes (PSDB) afirmou, nesta sexta-feira, 16, que o posicionamento político e as falas recentes de seu irmão, o ex-prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PSB), foi um “gesto de dignidade”.

Ciro enfatiza que as críticas de Ivo em relação a lideranças governistas, como o ministro da Educação Camilo Santana (PT), e o secretário da Casa Civil do governo Elmano, Chagas Vieira, não tem relação com as afinidades ou diferenças pessoais entre os dois irmãos.

“Tem nada a ver comigo (sic), nem com nossas diferenças ou afinidades. Tem a ver com o fato de que o Camilo Santana está confraternizando com a oposição ao Ivo em Sobral”, afirmou o ex-ministro.

De acordo com Ciro, as falas de Ivo não foram resultados de conversas prévias entre os irmãos sobre a política estadual ou o governo. "Uma das formas de confraternizar é apoiar uma coisa de suborno de vereadores para desaprovar as contas do Ivo que foram aprovados no Tribunal de Contas. A ditadura no Ceará no que tem de corrupta, está passando de qualquer limite. O Ivo reagiu porque isso é um elemento da dignidade que eu conheço que ele. Tem nada a ver comigo, nem com política sobre o Estado, nem com o governo, nem nada, nem muito menos conversando sobre nada", disse.

O ex-prefeito de Sobral participou de uma série de programas de TV e podcasts no município na última semana. Ivo afirmou que, com a aproximação de Elmano com o deputado Moses Rodrigues e Oscar Rodrigues, prefeito de Sobral, ambos do União Brasil, não considera ter nenhum compromisso com o Governo do Estado. 

Ivo ainda adicionou que ainda não é oposição ao governador Elmano de Freitas (PT), mas que pode vir a ser. O Ferreira Gomes afirmou que, independentemente do alinhamento dos irmãos, não será visto “encangado” nem com Capitão Wagner e nem com o deputado Moses Rodrigues, ambos do União Brasil; este último de grupo político rival ao dele.

 

