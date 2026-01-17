Deputados governistas dizem que há "alinhamento" para que federação União-PP seja base

Foto: Reprodução/Instagram @deputadafernandapessoa ￼DEPUTADOS aliados ao governador Elmano de Freitas (PT) se reuniram nesta sexta-feira, 16

Os deputados federais da federação União Brasil-PP que integram a base do governador Elmano de Freitas (PT) demonstraram otimismo com a possibilidade da federação apoiar a reeleição do petista neste ano. Moses Rodrigues (União Brasil), AJ Albuquerque (PP) e Fernanda Pessoa (União Brasil) se reuniram nesta sexta-feira, 16, para discutir os rumos das legendas no Ceará.

Os parlamentares marcaram presença nesta sexta na cerimônia de posse do novo Procurador-Geral de Justiça do Ceará, Herbet Gonçalves Santos.

Em entrevista, o deputado AJ Albuquerque disse que está ficando "alinhado" que a federação apoie a reeleição de Elmano. Segundo ele, a reunião desta sexta também contou com a presença do secretário de Cidades da gestão Elmano, Zezinho Albuquerque (PP), pai do parlamentar.

"Tivemos hoje uma reunião e estamos conversando também com o presidente Ciro Nogueira e o presidente [Antônio] Rueda. Está ficando alinhado aí para que a gente possa estar apoiando a reeleição do governador Elmano [...] A federação vai ser muito mais fortalecida estando com o governador Elmano, não tem porque a federação não ficar com o governador Elmano", considerou.

Além disso, segundo AJ, o acordo seria que ele continuaria no comando do Progressistas no Ceará, enquanto a deputada federal Fernanda Pessoa assumiria a presidência estadual do União Brasil. Atualmente, a sigla é dirigida pelo ex-deputado Capitão Wagner.

O deputado Moses Rodrigues avaliou a divisão da federação no Ceará."O que ambos os lados querem nesse momento é que isso possa se resolver o quanto antes, porque isso afeta diretamente a formação de chapas, porque tem a chapa de deputado federal e a chapa de deputado estadual. E as pessoas que querem ingressar no partido ou pelo lado A ou pelo lado B, querem essa segurança e esse processo finalizado para que eles possam se filiar", explicou.

Assim como AJ, o parlamentar apontou que "o alinhamento está muito positivo" para que a federação apoie a reeleição de Elmano, mas destacou que é preciso sentar com o presidente nacional da federação e o vice-presidente, Antônio Rueda (União) e Ciro Nogueira (PP) respectivamente, para que possam "resolver a situação no Ceará". Segundo Moses, a ideia é que a definição seja feita na volta do recesso parlamentar, no dia 2 de fevereiro.

Questionado se deverá deixar o partido caso a federação decida ficar na oposição no Ceará, o deputado federal negou, mas compartilhou que há a possibilidade de não tentar reeleição e apoiar o filho, que é pré-candidato a deputado estadual.

"Se o partido aqui, por decisão dos dois presidentes, Rueda e Ciro Nogueira, decidirem ficar na oposição, eu vou continuar no partido e vou apoiar a reeleição do governador Elmano", iniciou.

Moses também é cotado como um dos possíveis candidatos ao Senado Federal pela chapa majoritária. No entanto, o parlamentar afirmou que o momento, agora, é de discutir a posição da federação.

"Primeira situação para ser candidato majoritário é você ter a legenda. Eu não tenho a legenda definida para, pelo menos, discutir esse passo. O segundo é ter viabilidade eleitoral e o terceiro é ter o apoio das lideranças políticas, não só do seu partido, mas de todos os outros partidos, deputados estaduais, deputados federais, ter uma candidatura forte ao Governo do Estado, prefeitos, vereadores. Então, o momento é de discutir primeiro qual será a posição da federação União-Progressista no Ceará".



