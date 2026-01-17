Herbet Santos toma posse como PGJ e diz querer priorizar combate ao crime organizado

Foto: Nayana Melo/Especial para O Povo ￼POSSE do novo procurador-geral de Justiça do Ceará, Herbet Santos. Na foto, Romeu Aldigueri, Camilo Santana, Herbet Santos, Elmano de Freitas e Jade Romero

O novo procurador-geral de Justiça do Ceará, Herbet Santos, dedicou parte das saudações do seu discurso de posse nesta sexta-feira, 16, para a Polícia Militar do Estado. A fala deu o tom que ele deseja dar ao seu mandato, que se segue durante o biênio 2026 - 2027: o foco no combate às organizações criminosas.

"Gostaria também de fazer uma saudação toda especial aos bravos e guerreiros integrantes da gloriosa Polícia Militar do nosso Estado", disse. Emocionado, o novo PGJ contou que o pai, o desembargador do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) Raimundo Nontato Silva Santos, foi soldado e sargento na década de 1980, além de delegado.

"Tenho muito respeito e a administração pelos profissionais da segurança pública que atuam com força, coragem e honra de forma incessante na proteção da cidadã e do cidadão cearense", complementou Herbet, mencionando que o Ministério Público do Ceará (MPCE) "está à disposição" da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

"Com uma parceria institucional firme e estratégica e, acima de tudo, com coragem, eu tenho a mais absoluta certeza de que venceremos essa guerra", reforçou. Já sob a direção dele, o MPCE anunciou na quarta-feira, 14, a criação de quatro novos órgãos de combate ao crime organizado no Estado:

os Grupos de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) Sul e Norte;

o Grupo de Atuação Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos (CyberGaeco);

e o Grupo de Atuação Especial em Segurança Pública (Gaesp).

Em entrevista coletiva após a cerimônia de posse, realizada no auditório da PGJ, Herbet garantiu que o MPCE estará "mais do que nunca, como já vem fazendo nos últimos anos, atuando em prol do cidadão cearense para fortalecer a sociedade e trazer essa sensação de segurança".

Assim como o governo Elmano de Freitas (PT) vem destacando, o novo procurador-geral cearense também mencionou não se tratar de um problema estadual, mas nacional.

"Todos os ministérios públicos do Brasil estão vivendo esse problema. Todas as secretarias de segurança pública estão vivendo esse problema. E o Ministério Público está ao lado da Secretaria de Segurança para fortalecer esse combate", ressaltou Herbet.

Quanto à atuação em ano eleitoral, ele respondeu que os promotores de Justiça e os servidores do Ministério Público "estão preparados para enfrentar as eleições e fortalecer o Estado democrático de direito".

Questionado sobre a manutenção de prisões, um das queixas do Executivo, o PGJ disse que o "Ministério Público vai trabalhar ainda mais forte, de forma incessante, para que aquela pessoa que praticou o crime, realmente fique encarcerada".

"Óbvio que, se as provas não forem robustas e tudo, nós sabemos também que há um sistema de Justiça e que há uma defesa que pode provar a inocência de quem quer que seja. Mas, o MP, provando num processo judicial ou na investigação que aquela pessoa praticou um crime e que esse crime esteja ligado às organizações criminosas, vai atuar de maneira muito forte exatamente ao lado da SSPDS".



Natural de Juazeiro do Norte, Herbet foi o segundo colocado na lista tríplice encaminhada ao governador. Ao O POVO, Elmano explicou a motivação da escolha.

"Cada momento com as suas circunstâncias, com o momento da instituição, e aquilo que nós consideramos que é o mais adequado para esse momento. Para esse momento, consideramos que o nome do Herbet era o que podia colaborar para um novo ciclo do MP", disse.

Sobre o antecessor, Haley Carvalho, que ficou em primeiro lugar na referida lista e poderia ser reconduzido ao posto, o governador afirmou: "Eu tenho muito agradecimento ao Haley por toda a parceria que fizemos, e agora a possibilidade de fazer um trabalho no Ministério Público com o Herbet".

Além de Elmano, Haley e Raimundo Nonato, prestigiaram a cerimônia o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Teodoro Silva Santos, é tio de Herbet; o ministro da Educação, Camilo Santana (PT); e a vice-governadora Jade Romero (MDB).

Também estiveram os presidentes do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) e TRE-CE, respectivamente, Heráclito Vieira de Sousa Neto e Maria Iraneide Moura Silva; e os presidentes da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), respectivamente, Romeu Aldigueri e Leo Couto, ambos do PSB.