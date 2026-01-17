Wagner diz que está "tudo alinhado" para que federação União-PP fique na oposição

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO O presidente estadual do União Brasil, Capitão Wagner, afirmou que, após conversa com Antônio Rueda, presidente nacional do partido, a definição é de que a federação União-PP fique na oposição na eleição deste ano no Ceará

O ex-deputado federal e presidente estadual do União Brasil, Capitão Wagner, afirmou que, após conversa com Antônio Rueda, presidente nacional da sigla, a definição é de que a federação União-PP fique na oposição na eleição deste ano. Declaração foi feita durante entrevista coletiva, nesta sexta-feira, 16, na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), após primeira edição do Café da Oposição deste ano.

Questionado sobre os rumos do União-PP no Estado, Wagner disse que ele e o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) tiveram uma “conversa muito boa” com Rueda nessa terça-feira, 13, sobre o posicionamento da federação no Ceará e afirmou que está tudo alinhado para que o grupo permaneça na oposição.

O ex-deputado ainda avaliou como natural as movimentações dos deputados federais Moses Rodrigues e Fernanda Pessoa, ambos do União, de tentar levar a federação para a base do governador Elmano de Freitas (PT).

“Na terça-feira, eu e o Ciro falamos com o Rueda, uma conversa muito boa. Me reservo aqui o direito de não dar os detalhes da conversa, mas uma conversa muito boa. É natural que o Moses e a Fernanda estejam conversando pelo outro lado também, tentando levar a federação para o governo, mas a gente sabe da importância da federação na decisão dessa eleição e, pelo que a gente conversou na terça-feira, está tudo alinhado para que a gente fique aqui no campo da oposição. Ainda definir algum detalhe de data, de formato para se conduzir essa definição também”, declarou.



Ainda segundo Wagner, a ideia é que a posição da federação no Ceará, assim como em outros estados, seja definida após a federação ser oficializada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“Eu acredito que muito em breve isso vai acontecer. Até porque o compromisso do Rueda é, tão logo seja oficializada a federação, que deve ser aí, no máximo, nos próximos 10 dias, ele vai definir os cinco estados que o União é responsável por definir. O PP vai ter outros estados que vai definir. A definição do estado do Ceará é única e exclusivamente do União Brasil e quem faz essa definição é Rueda e ACM [Neto]. Na conversa que a gente teve com os dois, é realmente no sentido de ficar na oposição”, detalhou.

Ciro diz confiar na palavra de Rueda

Também em coletiva nesta sexta, Ciro Gomes disse confiar na palavra de Antônio Rueda, sobre a presença da federação União-PP na oposição no Ceará.



Em relação ao possível apoio da federação, o tucano falou sobre a presença dos parlamentares no local e disse ter “esperança de que dê tudo certo”. Durante a fala, Ciro também criticou o ex-governador e atual ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

“Nós temos esperança de que dê tudo certo. Aqui está o presidente estadual União Brasil, os deputados do União Brasil estão conosco aqui. E você tem um dissenso interno que é natural, até porque o jogo é bruto. Você tem o Camilo no Ministério da Educação distribuindo cursos de Medicina e o pai de um dos deputados é empresário da área de saúde. [...] Isso é um desastre, tudo por politicagem e a gente tem que ter paciência. Eu confio na palavra do Rueda. Vou esperar”, falou.

Atualmente, há um impasse sobre o posicionamento da federação formada entre o União Brasil e o Progressistas para a eleição deste ano. No Ceará, a disputa é entre a base e a oposição ao governador Elmano de Freitas e a discussão sobre o controle da federação se arrasta há meses.

Conforme publicado pelo O POVO nessa terça-feira, 13, a deputada Fernanda Pessoa afirmou que a bancada do partido iria se reunir com Antônio Rueda para que uma decisão final sobre o tema seja tomada.

Ainda não há confirmação de quem presidirá a federação no Estado, embora Capitão Wagner tenha afirmado em diferentes ocasiões que o bloco será oposição no Estado.

Por outro lado, Elmano de Freitas já afirmou acreditar na possibilidade da federação apoiá-lo na disputa, destacando a aliança com nomes do partido, como o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, e a deputada Fernanda Pessoa. O governo estadual também tenta atrair a sigla com a promessa de ter um candidato a senador pela base, com o nome do deputado Moses Rodrigues.



