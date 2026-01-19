Domingos Filho considera "razoável" PSD pleitear espaço

Foto: AURÉLIO ALVES Domingos Filho

O presidente do PSD Ceará e secretário estadual do Desenvolvimento Econômico, Domingos Filho, adiou a discussão sobre formação de chapa majoritária nas eleições de 2026, mas considerou "razoável" o partido pleitear uma das vagas na base do governo Elmano de Freitas (PT).

"O nosso partido saiu das eleições municipais como a terceira força consolidada. É razoável pleitear, no momento adequado, sentar à mesa para discutir esse processo de sucessão e, naturalmente, sua devida participação", disse Domingos.

O dirigente partidário ressaltou que o governador, hoje, prioriza a agenda administrativa. "O momento de quem está no governo é de fazer entregas", iniciou.

"É, claro, que ele [Elmano] não vai, antes do momento certo, tratar sobre a questão da política, o que é muito compreensível", complementou. Domingos reforça que as definições passarão pelas lideranças da base governista.

"Quando se vai tratar e discutir espaços dentro do espaço majoritário, a liderança desse processo caberá ao governador Elmano de Freitas e ao ministro Camilo Santana. E, naturalmente, um processo majoritário inclui não só o cargo de vice, de senadores, enfim. E isso só vai se dar no momento certo".